Главные анонсы 18 мая

В Хиросиме начнется саммит лидеров стран Группы семи (G7). Также состоится встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

В Саудовской Аравии начнется официальный визит президента Сирии Башара Асада.

В Москве состоится пленум Верховного Суда, посвященный практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы.

В Госдуме ожидается ратификация соглашения о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Киргизии.

В Москве Басманный суд рассмотрит по существу заочное уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского (признан иностранным агентом), обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных сил России.

В Екатеринбурге Октябрьский районный суд проведет заседание по делу бывшего мэра города Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом) о дискредитации Вооруженных сил России.

В Москве Лефортовский суд рассмотрит ходатайство ФСБ России о продлении ареста бывшему сотруднику посольства США в России Роберту Шонову, обвиняемому по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией.

В Татарстане начнется визит министра торговли и промышленности Афганистана Нуридьина Азизи.

Сбербанк представит финансовые результаты за первый квартал 2023 года по МСФО.

Совет директоров «ФосАгро» рассмотрит финансовые результаты за I квартал. Традиционно вместе с обсуждением отчетности совет директоров дает рекомендацию по дивидендам

Пройдет заседание совета директоров «Норильского никеля». В повестке вопрос о сделке.