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Коммерсантъ FM
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Казахстан ищет в России газ для автомобилей

Страна может перейти к импорту СУГ в 2023 году

Казахстан в 2023 году на фоне роста внутреннего потребления и нехватки автомобильных бензинов продолжит сокращать экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ). По мнению аналитиков Argus, Казахстану, возможно, даже придется перейти к импорту СУГ из России. Это, по мнению экспертов, может позитивно отразиться на ценах на сырье внутри РФ, которые сильно просели из-за санкций в прошлом году.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Казахстан в 2023 году может не только сократить экспорт сжиженного газа (СУГ), но и начать его импорт из России. Такой прогноз со ссылкой на участников рынка содержится в отчете «Argus Транспорт Каспия». Старт импорта позволит предотвратить дефицит на фоне роста спроса на моторное топливо со стороны крупных промышленных потребителей. Более 60% потребления СУГ в Казахстане приходится на автотранспорт.

При этом в 2023 году, по ожиданиям Минэнерго страны, объемы производства СУГ в Казахстане не изменятся по сравнению с 2022 годом и составят 2,86 млн тонн. Министерство регулирует поставки сжиженного газа на внутренний рынок на основании ежемесячного графика и рекомендует производителям реализовывать СУГ именно на внутреннем рынке. Спрос там растет, так как на фоне запуска новых нефтехимических проектов СУГ все активнее используется в качестве автомобильного топлива из-за дефицита бензинов.

По данным трейдеров, казахстанские компании уже размещают запросы на железнодорожные поставки сжиженного газа из России. В 2022 году Россия была монопольным поставщиком этого продукта в Казахстан по железной дороге, объем составил 1,3 тыс. тонн по сравнению с 0,4 тыс. тонн годом ранее.

В прошлом году Казахстан на фоне сокращения производства и роста потребления СУГ уже снижал экспорт на 33,2% относительно 2021 года, до 1,1 млн тонн. Наиболее существенно (на треть, до 921 тыс. тонн) экспортные отгрузки в прошлом году снизил «Тенгизшевронойл», крупнейший в стране производитель СУГ, поясняют в Argus. Основное сокращение пришлось на рынок Украины (75 тыс. тонн). Прямые отгрузки казахстанского СУГ в эту страну были остановлены 24 февраля, сейчас газ поставляется по альтернативным маршрутам. Помимо этого экспорт СУГ из Казахстана через порты Черного и Азовского морей снизился на 18,2%, до 497,4 тыс. тонн, из-за осложнения судоходства. После подрыва одного из пролетов Крымского моста в 2022 году российские власти временно запретили проход танкеров с СУГ через Керченский пролив, однако этой весной ограничения были сняты.

Отгрузки сжиженного газа из Казахстана могут увеличиться после 2025 года, когда должен быть запущен газоперерабатывающий завод (ГПЗ) мощностью 1 млрд кубометров в год на месторождении Кашаган, полагают в «Argus Транспорт Каспия». Первоначально завод планировалось запустить в середине 2023 года, но затем срок сдвинулся. Предприятие, как ожидается, будет производить 119 тыс. тонн СУГ в год, которые могут быть отправлены на экспорт. Потенциальными направлениями поставок могут стать страны Европы и средиземноморского региона, полагают участники рынка. При этом правительство изучает проект строительства еще одного ГПЗ в районе Кашагана мощностью 4 млрд кубометров в год.

Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка отмечает, что, несмотря на то что объемы импорта СУГ в Казахстан из России в 2023 году планируются небольшие, это улучшит баланс на внутрироссийском рынке и поддержит цены. После начала боевых действий на Украине котировки СУГ внутри РФ обвалились из-за прекращения экспорта в Европу и на Украину, и вплоть до марта 2023 года цены находились на историческом минимуме. В середине апреля этот тренд сменился, и газохимическое сырье начало активно дорожать, приближаясь сейчас к уровню 25 тыс. руб. за тонну на бирже СПбМТСБ. Это в 4,5 раза больше, чем цены на начало года, и примерно на 10% ниже, чем в конце января 2022 года.

Ольга Мордюшенко

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