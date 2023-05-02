В Госдуму внесли проект о выплатах родственникам всех погибших при спецоперации

Рабочая группа по вопросам военной операции на Украине внесла в Госдуму законопроект о выплатах обязательного госстрахования близким родственникам бойцов, погибших в ходе боевых действий до 14 июля 2022 года. Об этом сообщил глава группы Андрей Турчак в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, которого ждали фактические воспитатели наших бойцов, погибших в первые месяцы спецоперации,— старшие братья или сестры, бабушки и дедушки, другие родственники. Он позволит им получить выплаты по обязательному государственному страхованию»,— написал господин Турчак. Законопроект уже появился в думской базе.

Сейчас такие выплаты предусмотрены только для родственников военных, погибших после 14 июля 2022 года. Андрей Турчак также сообщил, что это предложение было отражено рабочей группой по вопросам военной операции в третьем докладе президенту России Владимиру Путину, представленном 24 апреля.

Анастасия Ларина