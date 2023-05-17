Папарацци против принца Гарри

Принц Гарри, его жена Меган Маркл и теща Дория Рэгланд стали объектами преследования со стороны «агрессивно настроенных папарацци» в Нью-Йорке. Более двух часов фотографы настойчиво преследовали их, создавая угрозу жизни самих знаменитостей, пешеходов и других участников движения. По словам пресс-службы принца, ситуация могла выйти из-под контроля и «окончиться трагически». В 1997 году в Париже при сходных обстоятельствах погибла мать Гарри принцесса Диана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Гарри и его жена Меган Маркл

Фото: Peter Dejong / Ф / AP Принц Гарри и его жена Меган Маркл

Фото: Peter Dejong / Ф / AP

Прошлой ночью герцог и герцогиня Сассекские и Дория Рэгланд (мать Меган Маркл) стали в Нью-Йорке объектом преследования со стороны группы агрессивно настроенных папарацци. Погоня продолжалась более двух часов и несколько раз едва не привела к столкновению с другими участниками движения, наездам на пешеходов и сотрудников полиции. Об этом говорится в заявлении пресс-службы младшего сына короля Карла III, распространенном в Twitter.

«Статус публичного человека всегда сопряжен с определенным уровнем интереса со стороны общества, но это не должно ни при каких обстоятельствах создавать угрозу для чьей бы то ни было безопасности. Распространение этих изображений, учитывая тот метод, которым они были добыты, способствует в высшей степени назойливой практике, которая несет в себе угрозу всем втянутым в нее»,— говорится в заявлении. Детали происшествия официально не сообщаются.

Судя по всему, преследование началось, после того как принц Гарри, его жена и теща уехали с ежегодной церемонии вручения премий Ms. Foundation Women of Vision Awards (одна из наград была вручена Меган Маркл).

По словам Омида Скоби, репортера, специализирующегося на жизни членов британской королевской семьи, папарацци преследовали автомобиль принца Гарри, заезжая на тротуары, проскакивая на красный свет, двигались против потока по улицам с односторонним движением, перегораживая дорогу и постоянно делая фотоснимки. Эти фотографии на следующее утро появились в британской The Daily Mail, но вскоре были удалены с сайта.

По иронии накануне происшествия журнал Newsweek сообщил, что принц Гарри недоволен работой своей службы безопасности и хотел бы, чтобы его охраной снова занялась британская полиция. А еще раньше стало известно об аресте некоего Кевина Гарсии Вальдовиноса, проникшего в особняк герцога и герцогини Сассекских в Калифорнии.

Комментируя ситуацию для Newsweek, бывший глава подразделения по охране членов королевской семьи Скотленд-Ярда Дай Дэвис отметил, что совершенно уверен: в Великобритании принц Гарри и его жена были бы в большей безопасности, чем в Соединенных Штатах.

Вторничная история в Нью-Йорке грозит перерасти в крупный скандал. Внимание к ней привлекает тот факт, что мать принца Гарри, принцесса Диана, погибла в 1997 году в Париже именно в результате преследования агрессивными папарацци. Принцу Гарри тогда было 12 лет и с тех пор он неоднократно с негодованием высказывался о них.

Андрей Келекеев