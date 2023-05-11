Восемнадцатый дом достроен в проблемном ЖК «Новинки Smart City»

Фонд развития территорий (ранее Фонд защиты прав дольщиков) достроил дом №2 в проблемном жилом комплексе «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде. Областная инспекция Госстройнадзора выдала заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, сообщили в пресс-службе Фонда.

К 11 мая 2023 года в эксплуатацию введены 17 из 25 запланированных домов ЖК, в правах восстановлены более 1 тыс. жильцов. Дом №2 станет восемнадцатым, ключи от квартир получит еще 101 обманутый дольщик.

Строительство ЖК «Новинки Smart City» началось в 2014 году по госпрограмме «Жилье для российской семьи». Первые дома застройщик ООО «Квартстрой Центр» должен был сдать еще в конце 2015 года, однако к 2018 году не было построено ни одного дома. Компанию признали банкротом. В 2019 году достраивать ЖК начал Фонд защиты дольщиков.

Елена Ковалева