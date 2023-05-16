Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 16 мая

11:54. Мэр Липецка Евгения Уваркина отметила, что в школах на уроках стали больше говорить с учащимися «о нашей Родине, ее великой истории, о героях былых времен и современности». По ее словам, это важный элемент воспитания, способствующий формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения. В пример Евгения Уваркина привела работу по сбору гуманитарной помощи для участников спецоперации и составление «трогательных» писем поддержки, рисунков и поделок. «Это о многом говорит. Наши дети гордятся своей страной, ее подвигами и достижениями, ее героями», — отметила мэр и поблагодарила за эту работу педагогов.

10:28. Пять российских пограничников могли получить ранения после атаки украинского беспилотника на административное здание в поселке Глушково Курской области, сообщил телеграм-канал Baza. По его предварительным данным, вечером 15 мая с БПЛА было сброшено три боеприпаса, которые привели к осколочным ранениям. Российские официальные лица эту информацию пока не комментируют.

10:20. Сотрудниками СКР возбуждено уголовное дело по факту очередных преступлений вооруженных формирований Украины против мирного населения Курской области. В ведомстве напомнили, что вчера в Суджанском районе украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. В результате взрыва легкое ранение получил водитель строительной техники.

9:05. Вчера поздно вечером от призывного пункта на улице Беговая в Воронеже в места боевого слаживания отправились около 40 местных добровольцев, которые приняли решение участвовать в СВО.

9:01. По данным телеграм-канала Baza, вчера вечером ВСУ обстреляли Белгородскую область боеприпасами фосфорного типа. По предварительным данным издания, атаковали из РСЗО «Град» хутор Нижние Мельницы 12-ю зажигательными боеприпасами калибра 122 см. Стрельба могла вестись из села Каменка Купянского района. Пострадавших среди мирного населения нет. Региональные власти эту информацию пока не комментируют.

7:56. Около пяти тысяч жителей Белгородской области, эвакуированных из приграничных районов региона из-за обстрелов со стороны Украины, могут рассчитывать на выплаты от Российского красного креста (от 5 до 15 тыс. руб.).

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 15 мая