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Коммерсантъ FM
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В Грузии считают, что «Азимут» ради рейсов в Тбилиси убрал с сайта упоминание Абхазии и Южной Осетии

Грузинские СМИ сообщают, что авиакомпания «Азимут» изъяла со своего сайта по продаже билетов упоминание Абхазии и Южной Осетии. По их версии, это произошло после того, как было достигнуто соглашение с Министерством экономики и устойчивого развития Грузии о выполнении семи прямых рейсов в неделю по маршруту Москва—Тбилиси. В Госдуме призвали проверить эту информацию.

На изменении настояла грузинская сторона после скандала в Тбилиси: лидер оппозиционной партии «Дроа» Елена Хоштария обвинила на брифинге власти страны в «измене родине» после того, как заметила в перечне стран на сайте «Азимут» название бывших грузинских автономий. В частности, Абхазия и Южная Осетия фигурировали в графе «Укажите государство, где выдан ваш паспорт».

Депутат Зураб Макиев, представляющий в Госдуме Северную Осетию и ДНР, направил обращения генпрокурору России Игорю Краснову и руководителю Росавиации Александру Нерадько с просьбой проверить, соблюдает ли «Азимут» законодательство России, признавшей независимость республик 26 августа 2008 года по результатам «пятидневной войны».

Первый рейс Москва—Тбилиси «Азимут» выполнит 19 мая. «Нормальный» билет в один конец с 20 кг багажа стоит 63 933 руб., а «базовый» — 72 383 руб.

Разрешение на полеты в Тбилиси, Батуми и Кутаиси запросили у авиационных властей Грузии еще по крайней мере четыре российские авиакомпании. Компания Red Wings рассчитывает выполнять 21 рейс в неделю. Грузинская Airzena Georgian Airways выполнит первый рейс до Москвы 20 мая.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили подчеркивал на брифинге, что разрешение на выполнение прямых рейсов получат авиакомпании, которые «не санкционированы решением ЕС и США».

Об отношении грузинских властей к возобновлению авиасообщения с Россией читайте в материале «Ъ» «Грузия искупила визу».

Георгий Двали, Тбилиси, Анастасия Ларина

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