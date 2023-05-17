Заемщики не добрали до зарплаты

В сегменте «займов до зарплаты» реальная выдаваемая сумма составляет всего две трети от запроса клиента. Это минимум с начала 2022 года. В сегменте среднесрочных займов ситуация обратная — выдача приближается к запросу и находится на максимуме за два года. Среднесрочные займы позволяют растянуть долговую нагрузку заемщика и при этом одобрить ему большую сумму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По итогам марта средняя запрашиваемая сумма в сегменте PDL-займов («до зарплаты», до 30 тыс. руб. на срок до 30 дней) составила 12,7 тыс. руб. При этом средняя сумма реально выданных микрофинансовыми организациями займов составила 8,4 тыс. руб., или 66,3% от изначального запроса, следует из данных СРО «МиР», с которыми ознакомился “Ъ”. Это минимальное значение с января 2022 года, когда МФО выдавали в среднем 65% от запрошенной суммы. Даже в марте—апреле прошлого года, в разгар кризиса, показатель был 78–79%.

Консолидированных данных за апрель и начало мая еще нет. Но, по данным директора по маркетингу MoneyMan Андрея Грезнева, в сегменте коротких займов в апреле и за первые две недели мая соотношение выдачи и запроса составляло 63,5%. В ГК Eqvanta показатель находится на уровне 45%.

Как считает гендиректор «Займера» Роман Макаров, «идет борьба за новых клиентов, но в силу закредитованности многих из них МФО приходится выдавать в два-три раза меньше, чем требуется». По итогам года на фоне слабого восстановления потребительской активности можно ожидать снижения размера запрашиваемой суммы займа в пределах 3–5% относительно 2022 года, полагает гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов.

В сегменте Installment-займов (среднесрочные займы) ситуация обратная — выдаваемая сумма приближается к запрашиваемой (88% в марте) и находится на максимальном за два года уровне. Разница будет сокращаться и дальше, уверена директор СРО «МиР» Елена Стратьева. Тем более что целевая аудитория Installment-займов ближе к банковской, а значит, и уровень просрочки среди этих клиентов традиционно ниже, добавляет президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

«Как правило, Installment выдаются самым лучшим клиентам. Эти займы также растянуты во времени, то есть меньше влияют на долговую нагрузку клиента в моменте. Поэтому логично, что разница между запрашиваемой суммой и реальными выдачами сокращается»,— подтверждает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Тренд на развитие среднесрочных займов происходит в отрасли на фоне ограничений со стороны регулятора, считает директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку. Так, в 2023 году помимо требований к ПДН ужесточается и другое регулирование рынка МФО. Под ограничения попадает предельный уровень переплат по займу с учетом всех процентов, пеней и штрафов. В настоящее время он не превышает 1,5, а с 1 апреля не должен превышать 1,3 суммы займа. Кроме того, с 1 июля снизится дневная ставка с 1% (365% годовых) до 0,8% (292% годовых, см. “Ъ” от 8 февраля).

По данным исполнительного директора финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослава Баджурака, за первые четыре месяца 2023 года категорией Installments интересовались почти на 35% чаще, чем за аналогичный период 2022 года. Если говорить о перспективах второй половины года, то, по оценке директора по продуктам «Мигкредита» Никиты Коточигова, подрастет средний чек, так как с 1 июля меняется максимальная дневная ставка, и, чтобы сохранять текущие объемы выручки, компаниям необходимо увеличивать чеки.

«Растет популярность годовых продуктов»,— добавляет коммерческий директор Summit Group Елена Малышева. По ее словам, сочетание умеренного запроса и выбора в пользу длинного срока «свидетельствует об осмотрительном отношении и ориентации на посильность ежемесячного платежа».

Полина Трифонова