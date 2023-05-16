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Коммерсантъ FM
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Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у иранского фильма «Убийца ''Священный паук''»

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Убийца ''Священный паук''» иранского режиссера Али Аббаси. Об этом сообщили в компании-дистрибуторе ленты в России «Экспонента Фильм». Картина вышла в российский прокат 11 мая.

«К сожалению, это действительно так»,— сообщили представители компании «Интерфаксу». Причины принятого решения не уточняются.

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» привело письмо Минкульта, в котором говорится, что решение принято в связи с наличием в фильме материалов, запрещенных для распространения законодательством РФ.

Сюжет фильма «Убийца ''Священный паук"» строится вокруг реальной истории иранского серийного убийцы Саида Ханаи, который в 2000-х годах захотел «очистить» город Мешхед от греха, убивая проституток. По сюжету ленты, молодая журналистка из Тегерана начинает собственное расследование убийств. За первый уикенд в прокате в России фильм собрал 1,49 млн руб.

Лусине Баласян

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