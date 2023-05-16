Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад спецпрокурора США Джона Дарема, в котором он обвинил ФБР в безосновательном расследовании связей экс-президента Дональда Трампа с РФ. По словам господина Пескова, расследования США не в первый раз доказывают отсутствие какого-либо вмешательства Москвы в дела Вашингтона.

«Это не в первый раз уже, когда американцы заряжают очень сложное и масштабное расследование и потом расследование приходит к выводу об отсутствии какого-либо вмешательства со стороны России»,— сказал пресс-секретарь.

15 мая спецпрокурор США Джон Дарем подвел итоги четырехлетнего расследования обоснованности действий ФБР, которые в 2016 году начали расследование связей Дональда Трампа с Россией. Спецпрокурор пришел к выводу, что у спецслужб не было «фактических доказательств» для начала расследования. По его мнению, ФБР полагалось в своих действиях на политических оппонентов республиканца.

В 2019 году специальный прокурор США Роберт Мюллер также пришел к выводу об отсутствии доказательств сговора господина Трампа с Россией и подал в отставку.

Эрдни Кагалтынов