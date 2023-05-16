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Руководитель ГУ ветеринарии Удмуртии: сложилась «неординарная» ситуация с высокопатогенным гриппом птиц

В Удмуртии сложилась «неординарная» ситуация с высокопатогенным гриппом птиц, поскольку ранее в регионе не сталкивались с большим очагом вируса и большим количеством потенциального разносчика — дикой водоплавающей чайкой. Об этом рассказал руководитель главного управления ветеринарии республики Роман Габдрахманов в рамках пресс-конференции.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

«Очень напряженная ситуация. Риски возникновения очень велики, особенно в личных подсобных хозяйствах»,— отметил господин Габдрахманов.


В настоящее время на Южном озере в Глазове зарегистрировали гибель порядка 400 голов, на Пойме в Ижевске — 100-150. «На болоте очень сложно это становить, потому что мы видим визуально, а пробраться на лодках или каких-то доступных средствах — пока, к сожалению, нет»,— рассказал руководитель управления.

Вместе с тем, по словам Романа Габдрахманова, по ряду территорий специалисты завершили процесс изъятия птицы. В частности, речь идет о Глазове и Глазовском районе, Первомайском и Ленинском районе Ижевска, деревне Пирогово. «Есть адреса, где граждане уезжали или может быть не открыли. Это не значительно. По этим адресам мы будем отрабатывать дополнительно, чтобы в угрожающей зоне у нас была изъята вся птица»,— отметил руководитель главного управления ветеринарии Удмуртии.

Заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова рассказала, что вопрос рассмотрения компенсации за изъятие птиц из личного хозяйства будет производиться в срок до трех месяцев. «По опыту прошлых лет данный вопрос рассматривался в период до месяца»,— отметила госпожа Абрамова.

«Сейчас будет сводиться непосредственный реестр лиц, у которых проводилось изъятие птицы, проверяться данные, потому что там есть сторона достоверности сведений. Потом общим реестром будут выплачены компенсации за птицу и птицеводческую продукцию»,— добавил Роман Габдрахманов.

Напомним, возмещать стоимость изъятой птицы в очагах гриппа в Удмуртии будут на основе статистических данных. По основным позициям учитывалась стоимость предложений на рынке от разных контрагентов: птицефабрики, индивидуальные предприниматели. Птиц при этом разделяли по возрастным группам.

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