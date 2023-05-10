Возмещать стоимость изъятой птицы в очагах гриппа в Удмуртии будут на основе статистических данных

Выкупная стоимость птиц, которых будут изымать из частных подворий Удмуртии в рамках ликвидации очагов птичьего гриппа, рассчитывалась на основе статистических данных. Об этом рассказала заместитель председатель правительства республики Ольга Абрамова в рамках пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В частности, по словам госпожи Абрамовой, по основным позициям учитывалась стоимость предложений на рынке от разных контрагентов: птицефабрики, индивидуальные предприниматели. Птиц при этом разделяли по возрастным группам. «Например, куры-несушки, мы считаем и это равно расценке, в возрасте до семи дней, от восьми до 30 дней, от 31 до 60, от 61 до 90, от 91 до 150 и взрослая птица»,— рассказала вице-премьер правительства республики.

«Так, стоимость взрослой птицы курицы-несушки— 375 руб., бройлеры — 375 руб., утки — 1,5 тыс. руб., гуси — 2 тыс. руб. По товарному яйцу стоимость компенсации за одну штуку составит 7,78 руб., инкубационное яйцо, например, куриное — 45 руб.»,— отметила Ольга Абрамова.

При этом во время издания распоряжения могут возникнуть случаи, когда из инкубационного яйца вылупляются цыплята. В таком случае, по словам госпожи Абрамовой, они переходят в категорию куры-несушки в возрасте до семи дней.

«Здесь мы пришли к таким ценам. Цены обоснованы существующими на рынке расценками. Я знаю, что кто-то покупал за 500 руб., кто-то за 400 руб. Разные цены есть, но мы исходим из данных статистки»,—подчеркнула заместитель председатель правительства Удмуртии.

Напомним, ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в Удмуртии остается напряженной. В Ижевске и Глазове введен режим повышенной готовности.