Обуховский завод планирует увеличить выпуск разведывательных дронов вдвое к середине лета

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» планирует выпускать на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге до 2-3 тыс. беспилотников «Добрыня-2» в месяц с середины лета. Об этом в понедельник сообщил журналистам генеральный директор Обуховского завода (входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Михаил Подвязников.

«Нами сделано более 1 тыс. штук, большое количество отгружено для испытаний в воинские части. (…) У нас стоит задача в конце мая произвести еще 1 тыс. штук с цифровыми камерами, которые смогут производить разведку, и я думаю где-то к 1 июля мы выйдем на 2-3 тыс. БПЛА, которые будут собираться по специальной документации для работы в зоне СВО»,— сказал господин Подвязников (цитата по ТАСС).

Госконцерн «Алмаз-Антей» планирует инвестировать 35-37 млрд рублей в переоборудование и запуск бывшего завода автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге. Собственником завода может стать АО «Обуховский завод» вместо ФГУП «НАМИ» и, помимо грузовиков БАЗ и электрокаров E-Neva, производить там электрические микрокары L-Type.

Подробнее — в материале «Кто не с НАМИ, тот с Обуховским заводом».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте