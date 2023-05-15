Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 15 мая

11:07. РСЧС сообщает об обстреле города Шебекино Белгородской области.

8:55. Украинские силовики обстреляли село Локоть и хутор Красный Пахарь в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. «Пострадавших нет. Взрывами повреждена линия электропередачи — около 600 человек остались без света»,— рассказал глава региона.

6:36. Жителям села Сподарюшино Грайворонского округа Белгородской области приходят оповещения об обстреле.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 мая