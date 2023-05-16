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Коммерсантъ FM
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В рацион добавят электронику

Delivery Club планирует провести ребрендинг и расширить ассортимент

Убыточность Delivery Club вынудило «Яндекс», получивший бизнес сервиса доставки еды почти десять месяцев назад, расширить его ассортимент непродовольственными товарами, в том числе электроникой и товарами для дома, а также провести ребрендинг. Уже этим летом сервис начнет работать под новым названием «Маркет деливери». Расширение ассортимента, по мнению экспертов,— это попытка «Яндекса» увеличить средний чек покупки и повысить экономику курьерской доставки.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Delivery Club подал заявку на регистрацию нового товарного знака «Маркет деливери», рассказал источник “Ъ” на фудтех-рынке. В Delivery Club подтвердили эту информацию. Там также отметили, что в июне планируется провести ребрендинг сервиса, новое название — «Маркет деливери». Сумму инвестиций в ребрендинг в Delivery Club не раскрывают. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает минимальную стоимость вложений примерно в 500 млн руб.

Представитель сервиса говорит, что «Маркет деливери» будет развивать экспресс-доставку товаров разных категорий, в частности, в каталоге товаров появятся электроника, товары для дома и мелкая бытовая техника. В последние месяцы Delivery Club уже расширял ассортимент непродовольственных товаров за счет, например, товаров для взрослых и спортивного питания.

Delivery Club ранее входил в совместное предприятие Сбербанка и VK «О2О холдинг». В августе 2022 года VK объявил о выходе из СП и покупке Delivery Club для дальнейшего обмена актива на ресурсы «Яндекса» — «Дзен» и «Новости». Сейчас 99,95% ООО «Деливери клаб» принадлежит напрямую «Яндексу», оставшиеся 0,05% — связанной с IT-холдингом ООО «ГИС Технологии».

В Delivery Club отмечают, что после ребрендинга условия доставок и сотрудничества для курьеров и партнеров сервиса останутся без изменений. «Маркет деливери» также продолжит заниматься доставкой заказов из ресторанов и продовольственных магазинов. В то же время «Яндекс Еда» сфокусируется только на доставке из ресторанов, а также будет развивать сервисы «Чек» для оплаты счета в ресторанах по QR-кодам и «Ланч Карта» для оплаты корпоративного питания.

Учитывая, что новое название Delivery Club включает слово «маркет», можно в будущем ожидать более тесной связи между «Маркет деливери» и «Яндекс Маркетом», полагает Михаил Бурмистров. Исполнительный директор «Оборот.ру» Иван Кургузов также считает, что обновленный сервис будет развивать экспресс-доставку, в том числе по ассортименту «Яндекс Маркета».

По мнению эксперта, партнеры маркетплейса с собственной розничной сетью могут, например, отдавать товары в срочную доставку непосредственно из своих магазинов или со складов. Кроме того, экспресс-доставкой электроники сегодня уже занимается «Яндекс Маркет». Если маркетплейс будет использовать логистику Delivery Club и «Яндекс Еды», то сроки доставки можно будет значительно ускорить, считает Иван Кургузов.

Михаил Бурмистров также называет логичным расширение ассортимента Delivery Club. По его словам, сервис остается убыточным, а включение новых категорий товаров из непродовольственного сегмента позволит увеличить средний чек покупки, что также положительно отразится на экономике курьерской доставки. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Деливери клаб» по итогам 2022 года составила 17,3 млрд руб., убыток — 7,1 млрд руб.

В целом темпы роста онлайн-продаж продуктов питания в России замедляются (см. “Ъ” от 22 февраля). За 2022 год этот показатель сократился со 130% до 30%, отмечали аналитики. На этом фоне и другие сервисы доставки стремятся нарастить категорию непродовольственных товаров.

В «СберМаркете» говорят, что сотрудничают с более 75 ритейлерами и аптечными сетями в категории непродовольственных товаров и будут расширять число партнеров. «Самокат» в 2021 году запустил отдельную витрину с косметикой, а в этом году начал продажу техники Apple.

Алина Савицкая

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