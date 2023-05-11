Екатеринбург может остаться без федеральных денег на благоустройство парков

Екатеринбург рискует остаться без федеральной поддержки в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», если в голосовании по выбору парка, нуждающегося в благоустройстве, не примут участие минимум 250 тыс. человек. Об этом в telegram-канале сообщил депутат гордумы Алексей Вихарев.

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Сейчас в голосовании лидирует летний парк «Уралмаш», за благоустройство которого проголосовали 36 тыс. человек. Всего свои голоса оставили 66 тыс. екатеринбуржцев.

«Очень низкая явка. А Москва ставит высокую планку — деньги достанутся победителю, если в голосовании приняло участие 250 тыс. человек. Город в "красной зоне". Есть очень высокий риск, что голосов не хватит»,– написал Алексей Вихарев.

Напомним, в прошлом году Преображенский парк в Академическом районе и летний парк на Уралмаше стали лидерами народного голосования. В результате с отрывом в 26 тыс. голосов федеральную поддержку получил Преображенский парк. Но глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что благоустроены будут обе площадки.

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