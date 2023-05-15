Трамваи «Минин» будут курсировать по маршрутам №6 и №7 в Нижнем Новгороде

Новые трехсекционные трамваи «Минин» российско-белорусского производства будут работать на маршрутах №6 и №7 в Нижнем Новгороде, сообщил руководитель дирекции сопровождения проектов Корпорации развития региона Евгений Грабовский. Всего для города закупят 170 таких вагонов, 26 из них будут работать в Сормовском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Трамваи «Минин» собирают на предприятии в Ворсме. Производство наладили в конце 2022 года. Отпускная стоимость одного трамвая составит более 57 млн руб. Дизайн трамваев разработан специально для Нижнего Новгорода.

Работы по замену трамвайных путей в «сормовском кольце» планируют завершить к концу 2023 года. Работы выполняет «дочка» региональной Корпорации развития — ООО «Экологические проекты» в рамках концессионного соглашения.

Всего до конца 2023 года года региональные власти планируют направить на обновление трамвайной сети Нижнего Новгорода 2,2 млрд руб. Общая стоимость модернизации всего трамвайного движения составляет 50,4 млрд руб., основные средства на него дают федеральный бюджет, ВЭБ.РФ и Фонд национального достояния.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Концессия встала на рельсы».

Анастасия Еремина