Концессия встала на рельсы

Правительство Нижегородской области намерено до конца года направить на обновление трамвайной сети Нижнего Новгорода 2,2 млрд руб. Общая стоимость модернизации всего трамвайного движения составляет 50,4 млрд руб., основные средства на него дают федеральный бюджет, ВЭБ.РФ и Фонд национального достояния. За два года Нижний Новгород должен получить 170 трамваев. Их стоимость оценивается в 15,5 млрд руб., но в региональном минтрансе рассчитывают сэкономить, закупая машины местного производства. К 2024 году пассажиропоток в трамвайном движении должен вырасти в два раза, до 49 млн человек. В проекте также заложено ежегодное повышение тарифа на проезд в общественном транспорте на уровень инфляции. Чиновники уверяют, что это просто финансовая модель, на самом деле тариф будет повышаться раз в несколько лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бюджет Нижегородской области в 2023 году направит 2,2 млн руб. на реализацию проекта комплексной модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Денис Рябинин на заседании профильного комитета в областном заксобрании. По его словам, в результате модернизации трамвайной сети пассажиропоток на этом виде транспорта в Нижнем Новгороде должен вырасти с сегодняшних 24,7 до 48,9 млн человек в 2024 году. Как писал „Ъ“, работы будут идти в рамках заключенной на 25 лет концессии. Общий объем капвложений составит 50,4 млрд руб. Из них 15,4 млрд руб. составит капитальный грант из федерального бюджета, 32,1 млрд руб. — льготный заем ВЭБ.РФ и Фонда национального благосостояния под 5,6% годовых на 25 лет. Концедентом выступает Корпорация развития Нижегородской области, концессионером — ее дочернее предприятие «Экологические проекты». Все работы планируется завершить до конца 2026 года.

Денис Рябинин заявил, что из общего объема средств 34,9 млрд руб. будет направлено на реконструкцию трамвайной инфраструктуры — путей, депо и тяговых подстанций.

По словам замминистра, чтобы обеспечить конкуренцию, для этих работ привлечены два подрядчика — ООО «СТК-Строй» и АО «НиК». Всего планируется заменить более 149 км путей, их износ составляет более 87%.

Руководитель проекта по модернизации трамвайной сети Евгений Грабовский пояснил, что при работах в депо будут полностью отремонтированы все здания, заменено ремонтное оборудование и «веера», на которых трамваи отстаиваются в ночное время. Также частично планируется заменить стационарные тяговые подстанции на модульные.

Износ подвижного состава составляет 85%. На его обновление планируется направить 15,5 млрд руб. За два года в Нижний Новгород должно быть поставлено 170 новых трамваев, из них 26 машин будут трехсекционными. Их производство начато в Ворсме (Нижегородская область) в конце 2022 года на производственной площадке предприятия «Фоксбас», которое выпускало автобусы на платформе Iveco. Производит трамваи российско-белорусское СП «Нижэкотранс». Отпускная стоимость одного обычного трамвая составляет более 57 млн руб. При этом в финансовой модели проекта по модернизации трамвайной сети региональные власти заложили более высокую стоимость — 75 млн руб. для обычной машины и 181 млн руб. для трехсекционной.

В региональном правительстве «Ъ-Приволжье» заявили, что основывались на данных других производителей. За счет более низкой цены трамваев местной сборки нижегородские власти планируют сэкономить. Первый собранный трамвай уже проходит испытания и должен выйти на линию в феврале. До конца года Нижний Новгород получит еще 89 таких машин. Остальные 80 поступят в 2023 году.

В итоге региональные власти ожидают увеличения пассажиропотока в трамвайном сообщении с сегодняшних 24,7 до 48,9 млн человек в 2024 году. В финансовой модели проекта на время действия концессионного соглашения также заложен ежегодный рост тарифа на трамвайные перевозки на уровень инфляции (4–6%).

В минтрансе уточнили, что окончательное решение о стоимости проезда будет принимать служба по тарифам. Повышение цены может происходить не ежегодно, а раз в несколько лет. При этом тариф будет подниматься сразу по всем видам общественного транспорта, включая коммерческий.

Депутаты заксобрания поинтересовались, почему для производства трамваев была выбрана Ворсма, которая находится почти в 70 км от Нижнего Новгорода. По мнению главы комитета по градостроительному развитию Василия Суханова, вместо того, чтобы возить готовые трамваи за десятки километров, можно было найти площадку для сборки в Нижнем Новгороде. Представители минтранса заявили, что на момент принятия решения о создании СП, площадка в Ворсме находилась в максимальной степени готовности для реализации проекта.

Заместитель председателя комиссии по транспорту поинтересовался, за счет чего планируется почти в два раза увеличить пассажиропоток на трамваях. Денис Рябинин пояснил, что вся реформа общественного транспорта в Нижнем Новгороде ориентирована на то, чтобы заставить жителей отказаться от личных автомобилей в пользу трамваем, автобусов, троллейбусов и метро. Это будет сделало за счет придания общественному транспорту приоритета в общем транспортном потоке, единого тарифа, замены подвижного состава и организации выделенных полос для движения.

Подводя итог, глава транспортного комитета Владимир Солдатенков посетовал, что областные чиновники обещают, но пока не могут предоставить на обсуждение депутатов проект модернизации троллейбусной сети. Соответствующую инициативу с бюджетом 34 млрд руб. в 2022 году подало ООО «Нижегородская троллейбусная концессия».

Минтранс заявил, что проект будет разработан до конца 2023 года.

Андрей Репин