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обновлено 09:00

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 12 мая

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

9:00. Воронежские власти опубликовали форму согласия на получение единовременной материальной помощи от правительства региона при заключении контракта на военную службу.

8:55. Очередная группа мобилизованных жителей Курской области приехала вчера в двухнедельный отпуск. Бойцов встретили в Курске их семьи. Сотрудники правительства региона поблагодарили участников СВО за службу.

08:03. В министерстве обороны РФ заверили, что «заявления, распространенные отдельными telegram-каналами об имевших место "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности». По данным Минобороны, на запорожском, херсонском и купянском (граничит с Белгородской областью) направлениях «активные действия не ведутся».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 11 мая

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