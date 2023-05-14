Главные анонсы 15–21 мая

15 мая, понедельник

В Женеве (Швейцария) состоится конференция ООН по разоружению.

В Брюсселе (Бельгия) пройдет новый раунд переговоров между Белградом и Приштиной.

В Москве начнутся плановые отключения горячей воды.

Вооруженные силы Тайваня проведут первый этап ежегодных масштабных учений «Ханьгуан».

16 мая, вторник

В Москву с двухдневным визитом прибудет министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

В Рейкьявике (Исландия) пройдет саммит глав государств и правительств Совета Европы.

В Канне (Франция) откроется 76-й Каннский международный кинофестиваль.

17 мая, среда

В Москве впервые пройдет технологический конкурс беспилотных аппаратов.

В Узбекистане начнется выдвижение кандидатур для участия в досрочных выборах президента республики.

18 мая, четверг

В Казани откроется первый международный экономический форум «Россия—Исламский мир: KazanForum».

В Сиане (Китай) под руководством председателя КНР Си Цзиньпина состоится саммит «Китай—Центральная Азия», в котором примут участие лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В Москве пройдет церемония закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги.

19 мая, пятница

В Хиросиме (Япония) состоится саммит G7.

В Москве проведут переговоры главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов.

В Москве на Красной площади пройдет церемония приема школьников в пионеры.

20 мая, суббота

В России состоится акция «Ночь музеев».

21 мая, воскресенье

В Греции пройдут парламентские выборы.

В Чунцине (Китай) откроются девятые летние Российско-китайские молодежные игры.

В Москве состоится Московский велофестиваль.