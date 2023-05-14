Главные анонсы 15–21 мая

15 мая, понедельник
В Женеве (Швейцария) состоится конференция ООН по разоружению.
В Брюсселе (Бельгия) пройдет новый раунд переговоров между Белградом и Приштиной.
В Москве начнутся плановые отключения горячей воды.
Вооруженные силы Тайваня проведут первый этап ежегодных масштабных учений «Ханьгуан».
16 мая, вторник
В Москву с двухдневным визитом прибудет министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.
В Рейкьявике (Исландия) пройдет саммит глав государств и правительств Совета Европы.
В Канне (Франция) откроется 76-й Каннский международный кинофестиваль.
17 мая, среда
В Москве впервые пройдет технологический конкурс беспилотных аппаратов.
В Узбекистане начнется выдвижение кандидатур для участия в досрочных выборах президента республики.
18 мая, четверг
В Казани откроется первый международный экономический форум «Россия—Исламский мир: KazanForum».
В Сиане (Китай) под руководством председателя КНР Си Цзиньпина состоится саммит «Китай—Центральная Азия», в котором примут участие лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
В Москве пройдет церемония закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги.
19 мая, пятница
В Хиросиме (Япония) состоится саммит G7.
В Москве проведут переговоры главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов.
В Москве на Красной площади пройдет церемония приема школьников в пионеры.
20 мая, суббота
В России состоится акция «Ночь музеев».
21 мая, воскресенье
В Греции пройдут парламентские выборы.
В Чунцине (Китай) откроются девятые летние Российско-китайские молодежные игры.
В Москве состоится Московский велофестиваль.