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Коммерсантъ FM
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Космический модуль приземлили в суде

Начался процесс по второму делу экс-главы РКК «Энергия»

В городском суде подмосковного Королева началось разбирательство по резонансному уголовному делу бывшего президента ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (структура «Роскосмоса») Владимира Солнцева, его заместителя Степана Прохорова и директора ЗАО «НПП "Магратеп"» Олега Морозова. Они обвиняются в многомиллионных хищениях при закупке электронно-компонентной базы импортного производства (ЭКБ ИП) для международной космической станции (МКС). Еще один бывший заместитель господина Солнцева Александр Прохоров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, раскрыл механизм хищений и получил благодаря этому небольшой срок. Для господина Солнцева это уже второе дело.

Бывший генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев

Бывший генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Бывший генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Материалы уголовного дела были направлены в Королевский городской суд после того, как руководство Мособлпрокуратуры утвердило 900-страничное обвинительное заключение.

Перед судом предстали бывший президент РКК «Энергия» Владимир Солнцев, его заместитель Степан Прохоров и директор ЗАО «НПП "Магратеп"» Олег Морозов.

После недавнего обвинительного приговора Химкинского суда по другому делу господин Солнцев находился под домашним арестом, теперь мера пресечения для него изменена — он взят под стражу. В отношении Степана Прохорова действует запрет определенных действий, а предприниматель Олег Морозов находится под домашним арестом. Все обвиняемые отрицают свою причастность к хищению бюджетных средств.

Уголовное преследование еще одного фигуранта — бывшего гендиректора АО «НПП "Исток"» Александра Борисова было прекращено в июне 2022 года в связи с отсутствием состава преступления. Следствие теперь считает, что остальные участники группировки мошенников ввели его в заблуждение.

А бывший замгендиректора по материально-техническому обеспечению РКК «Энергия» Александр Прохоров, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, в рамках которого он подробно рассказал об обстоятельствах хищений, в августе прошлого года получил один год и восемь месяцев лишения свободы в особом порядке. Кроме того, суд взыскал с него в пользу РКК 839 млн руб.

Расследование хищений было начато по обращению руководства «Роскосмоса» в октябре 2019 года. ГСУ СКР по Московской области возбудило тогда уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), расследование завершилось в конце мая 2021 года.

Как следует из обвинения, в рамках исполнения федеральной космической программы в декабре 2012 года между Федеральным космическим агентством, преобразованным позже в «Роскосмос», и ОАО «РКК "Энергия"» был заключен госконтракт на создание научно-энергетического модуля (НЭМ) для МКС, на что из бюджета было выделено более 15 млрд руб. НЭМ должен был снабжать электроэнергией российский сегмент станции, а также использоваться для проведения научных экспериментов. Однако на борт МКС он так и не был доставлен.

Для НЭМ потребовалось закупить ЭКБ ИП и сертифицировать их. Согласно проекту, на эти цели из бюджета выделялось не более 700 млн руб.

Владимир Солнцев, организовавший, по версии следствия, преступную группу расхитителей, добился, чтобы конструкторы РКК, не осведомленные о готовящейся афере, подготовили докладную записку о необходимости увеличения затрат на ЭКБ ИП более чем в два раза — до 1,5 млрд руб. В дальнейшем добиться роста затрат на проект помог Александр Прохоров, действовавший, как говорится в материалах дела, из корыстной, а также карьерной заинтересованности.

Компоненты закупались через ОАО «ЦНИИ "Циклон"», с которым в марте 2017 года РКК заключило госконтракт. Аванс составил 1,32 млрд руб. При этом, как установило следствие, цена контракта была завышена почти в три раза: по заключению оценочной экспертизы, среднерыночная стоимость компонентов составляла всего 489 млн руб. К тому же, опираясь на мнение привлеченных экспертов, следствие пришло к выводу, что участники организованной преступной группы приобрели у заводов-изготовителей необходимые компоненты за гораздо меньшую сумму.

Владимира Солнцева ранее осудили за махинации при поставках ракетных двигателей

Поскольку большая часть компонентов приобреталась за границей, деньги со счетов «Циклона» за вычетом процентов ушли на расчетные счета компаний «Магратеп» и «Микроком». После этого «Магратеп» заключил аналогичный договор на поставку компонентов с «Альянс Трейд» и перевел этой компании средства «Роскосмоса». А «Микроком» и «Альянс Трейд» отправили их затем в зарегистрированные в ОАЭ Rosaero FZC и Somontaj General Trading LLC, а также зарегистрированные в Гонконге Jushi Com Limited и Seanet Trade Limited. Средства же, оставшиеся в России, участники ОПГ поделили между собой, считает следствие.

Всего преступная группа, организованная Владимиром Солнцевым, считают в СКР, путем обмана похитила 839 млн руб. Иск на эту сумму заявлен к подсудимым — Александр Прохоров по нему выплатил лишь несколько десятков тысяч рублей.

Защита подсудимых от комментариев воздержалась. Стоит отметить, что данное разбирательство может закончиться для экс-главы РКК «Энергия» вторым за последнее время обвинительным приговором. Как уже сообщал «Ъ», Химкинский горсуд признал Владимира Солнцева и Владимира Колмыкова, возглавлявшего НПО имени Лавочкина, виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Преступление они совершили при поставках ракетных двигателей в США, работая еще в АО «НПО "Энергомаш"». За злоупотребления Владимир Солнцев получил шестилетний срок, а Владимир Колмыков — три года. С них в пользу «Энергомаша» взыскали 662 млн руб. в качестве погашения ущерба. Осужденные обжаловали приговор, но Мосгорсуд пока не назначил рассмотрение апелляции по этому делу.

Юрий Сенаторов, Николай Сергеев

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