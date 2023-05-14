Космический модуль приземлили в суде

В городском суде подмосковного Королева началось разбирательство по резонансному уголовному делу бывшего президента ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (структура «Роскосмоса») Владимира Солнцева, его заместителя Степана Прохорова и директора ЗАО «НПП "Магратеп"» Олега Морозова. Они обвиняются в многомиллионных хищениях при закупке электронно-компонентной базы импортного производства (ЭКБ ИП) для международной космической станции (МКС). Еще один бывший заместитель господина Солнцева Александр Прохоров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, раскрыл механизм хищений и получил благодаря этому небольшой срок. Для господина Солнцева это уже второе дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бывший генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Материалы уголовного дела были направлены в Королевский городской суд после того, как руководство Мособлпрокуратуры утвердило 900-страничное обвинительное заключение.

Перед судом предстали бывший президент РКК «Энергия» Владимир Солнцев, его заместитель Степан Прохоров и директор ЗАО «НПП "Магратеп"» Олег Морозов.

После недавнего обвинительного приговора Химкинского суда по другому делу господин Солнцев находился под домашним арестом, теперь мера пресечения для него изменена — он взят под стражу. В отношении Степана Прохорова действует запрет определенных действий, а предприниматель Олег Морозов находится под домашним арестом. Все обвиняемые отрицают свою причастность к хищению бюджетных средств.

Уголовное преследование еще одного фигуранта — бывшего гендиректора АО «НПП "Исток"» Александра Борисова было прекращено в июне 2022 года в связи с отсутствием состава преступления. Следствие теперь считает, что остальные участники группировки мошенников ввели его в заблуждение.

А бывший замгендиректора по материально-техническому обеспечению РКК «Энергия» Александр Прохоров, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, в рамках которого он подробно рассказал об обстоятельствах хищений, в августе прошлого года получил один год и восемь месяцев лишения свободы в особом порядке. Кроме того, суд взыскал с него в пользу РКК 839 млн руб.

Расследование хищений было начато по обращению руководства «Роскосмоса» в октябре 2019 года. ГСУ СКР по Московской области возбудило тогда уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), расследование завершилось в конце мая 2021 года.

Как следует из обвинения, в рамках исполнения федеральной космической программы в декабре 2012 года между Федеральным космическим агентством, преобразованным позже в «Роскосмос», и ОАО «РКК "Энергия"» был заключен госконтракт на создание научно-энергетического модуля (НЭМ) для МКС, на что из бюджета было выделено более 15 млрд руб. НЭМ должен был снабжать электроэнергией российский сегмент станции, а также использоваться для проведения научных экспериментов. Однако на борт МКС он так и не был доставлен.

Для НЭМ потребовалось закупить ЭКБ ИП и сертифицировать их. Согласно проекту, на эти цели из бюджета выделялось не более 700 млн руб.

Владимир Солнцев, организовавший, по версии следствия, преступную группу расхитителей, добился, чтобы конструкторы РКК, не осведомленные о готовящейся афере, подготовили докладную записку о необходимости увеличения затрат на ЭКБ ИП более чем в два раза — до 1,5 млрд руб. В дальнейшем добиться роста затрат на проект помог Александр Прохоров, действовавший, как говорится в материалах дела, из корыстной, а также карьерной заинтересованности.

Компоненты закупались через ОАО «ЦНИИ "Циклон"», с которым в марте 2017 года РКК заключило госконтракт. Аванс составил 1,32 млрд руб. При этом, как установило следствие, цена контракта была завышена почти в три раза: по заключению оценочной экспертизы, среднерыночная стоимость компонентов составляла всего 489 млн руб. К тому же, опираясь на мнение привлеченных экспертов, следствие пришло к выводу, что участники организованной преступной группы приобрели у заводов-изготовителей необходимые компоненты за гораздо меньшую сумму.

Поскольку большая часть компонентов приобреталась за границей, деньги со счетов «Циклона» за вычетом процентов ушли на расчетные счета компаний «Магратеп» и «Микроком». После этого «Магратеп» заключил аналогичный договор на поставку компонентов с «Альянс Трейд» и перевел этой компании средства «Роскосмоса». А «Микроком» и «Альянс Трейд» отправили их затем в зарегистрированные в ОАЭ Rosaero FZC и Somontaj General Trading LLC, а также зарегистрированные в Гонконге Jushi Com Limited и Seanet Trade Limited. Средства же, оставшиеся в России, участники ОПГ поделили между собой, считает следствие.

Всего преступная группа, организованная Владимиром Солнцевым, считают в СКР, путем обмана похитила 839 млн руб. Иск на эту сумму заявлен к подсудимым — Александр Прохоров по нему выплатил лишь несколько десятков тысяч рублей.

Защита подсудимых от комментариев воздержалась. Стоит отметить, что данное разбирательство может закончиться для экс-главы РКК «Энергия» вторым за последнее время обвинительным приговором. Как уже сообщал «Ъ», Химкинский горсуд признал Владимира Солнцева и Владимира Колмыкова, возглавлявшего НПО имени Лавочкина, виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Преступление они совершили при поставках ракетных двигателей в США, работая еще в АО «НПО "Энергомаш"». За злоупотребления Владимир Солнцев получил шестилетний срок, а Владимир Колмыков — три года. С них в пользу «Энергомаша» взыскали 662 млн руб. в качестве погашения ущерба. Осужденные обжаловали приговор, но Мосгорсуд пока не назначил рассмотрение апелляции по этому делу.

Юрий Сенаторов, Николай Сергеев