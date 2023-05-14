Дом Салтыковой устоял в суде

Санкт-Петербургский городской суд признал недействующим нормативный акт Смольного о выведении из-под охраны особняка Салтыковой на Большой Морской, 51. Заявление было подано градозащитниками Олегом Мухиным, Еленой Павловой и Павлом Шепетковым. Суд согласился с доводами активистов и удовлетворил иск. Выпущенное в 2016 году распоряжение комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) признано недействительным. Ранее Октябрьский райсуд с подачи главы СКР Александра Бастрыкина запретил любые демонтажные работы, связанные с историческим особняком. В августе 2022 года дворовые флигеля здания начал сносить собственник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом княгини Е. П. Салтыковой (урождённой графини Строгановой) находящийся по адресу Большая Морская улица, 51

Фото: ru-monuments.toolforge.org Дом княгини Е. П. Салтыковой (урождённой графини Строгановой) находящийся по адресу Большая Морская улица, 51

Фото: ru-monuments.toolforge.org

В объединенной пресс-службе судов города сообщили 11 мая, что горсуд признал недействующим с момента издания распоряжение КГИОП от 22.08.2016 № 10–415 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения “Дом Салтыковой”». Административные истцы указали, что документация не выносилась на общественное обсуждение, как этого требует закон в таких случаях. Позицию заявителей в суде также поддержала прокуратура.

«Санкт-Петербургский городской суд полностью удовлетворил наши требования и признал незаконным со дня издания распоряжение Макарова (председатель КГИОП Сергей Макаров.— «Ъ-СПб») о выведении из-под охраны ради последующего сноса всех дворовых корпусов дома Салтыковой на Большой Морской, 51. Прокурор полностью поддержал нашу позицию»,— написали активисты в своем в telegram-канале «SOS СПб Снос».

Второй параметр, который градозащитникам предстоит отстоять уже в Куйбышевском райсуде, относится к разрешению на строительство и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданных КГИОП, в отношении дома Салтыковой. Истцы также требуют признать документацию незаконной, настаивая, что в акте существенно сокращены положения, которые затрагивают непосредственно сам предмет охраны. По словам координатора движения «Живой город» и директора фонда «Голодай» Олега Мухина, они были урезаны на три четверти. «Раньше был весь дом под охраной, а в 2016 году остался только лицевой корпус. Остальные части были выведены по документу, что позволяло их сносить»,— рассказал господин Мухин.

Как уточняли ТАСС в КГИОП, необходимые решения на проведение работ были выданы собственнику (ООО «Северная земельная компания».— «Ъ-СПб») в марте 2022 года, а конструктивные и инженерные решения проекта не оказывают влияния на предмет охраны объекта культурного наследия. Отмечалось, что проектной документацией предусмотрены ремонт и реставрация лицевого флигеля, в том числе парадных помещений, разборка трех дворовых флигелей в связи с их аварийным состоянием с последующим восстановлением без изменения высотных отметок коньков крыш, а также устройство подземной парковки.

Реконструкция особняка Салтыковой началась в августе прошлого года. Дворовые флигеля здания начал сносить собственник. После того как неравнодушные горожане забили тревогу, в ситуацию вмешался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Во время визита в Петербург он поговорил с руководством подрядной организации, и работы были приостановлены, однако постройка к тому моменту уже была частично разрушена. После этого суд запретил совершать любые действия по демонтажу объекта до окончательного рассмотрения уголовного дела о незаконном сносе.

Кроме того, глава ведомства остался неудовлетворен работой следствия на начальном этапе и поручил организовать служебную проверку в отношении следователей ГСУ по Петербургу, в производстве которых находилось уголовное дело, связанное с демонтажем дома Салтыковой. Оно было возбуждено в отношении ООО «Северная земельная компания», которое выступило инвестором проекта по реконструкции здания.

Наряду с этим господин Бастрыкин поручил возбудить еще одно уголовное дело по факту нападения на Олега Мухина 16 августа 2022 года. На скамье подсудимых оказались Николай Марков, Валерий Пацук и Денис Прошкин, сотрудники ООО «Производственно-коммерческая фирма “Мандарин”», демонтировавшего объект. По версии следствия, они избили господина Мухина, после чего затолкнули потерпевшего в помещение холла, где заставили написать расписку об отсутствии претензий.

Андрей Кучеров