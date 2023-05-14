Дом Салтыковой устоял в суде

Санкт-Петербургский городской суд признал недействующим нормативный акт Смольного о выведении из-под охраны особняка Салтыковой на Большой Морской, 51. Заявление было подано градозащитниками Олегом Мухиным, Еленой Павловой и Павлом Шепетковым. Суд согласился с доводами активистов и удовлетворил иск. Выпущенное в 2016 году распоряжение комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) признано недействительным. Ранее Октябрьский райсуд с подачи главы СКР Александра Бастрыкина запретил любые демонтажные работы, связанные с историческим особняком. В августе 2022 года дворовые флигеля здания начал сносить собственник.
Дом княгини Е. П. Салтыковой (урождённой графини Строгановой) находящийся по адресу Большая Морская улица, 51
Фото: ru-monuments.toolforge.org
В объединенной пресс-службе судов города сообщили 11 мая, что горсуд признал недействующим с момента издания распоряжение КГИОП от 22.08.2016 № 10–415 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения “Дом Салтыковой”». Административные истцы указали, что документация не выносилась на общественное обсуждение, как этого требует закон в таких случаях. Позицию заявителей в суде также поддержала прокуратура.
«Санкт-Петербургский городской суд полностью удовлетворил наши требования и признал незаконным со дня издания распоряжение Макарова (председатель КГИОП Сергей Макаров.— «Ъ-СПб») о выведении из-под охраны ради последующего сноса всех дворовых корпусов дома Салтыковой на Большой Морской, 51. Прокурор полностью поддержал нашу позицию»,— написали активисты в своем в telegram-канале «SOS СПб Снос».
Второй параметр, который градозащитникам предстоит отстоять уже в Куйбышевском райсуде, относится к разрешению на строительство и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданных КГИОП, в отношении дома Салтыковой. Истцы также требуют признать документацию незаконной, настаивая, что в акте существенно сокращены положения, которые затрагивают непосредственно сам предмет охраны. По словам координатора движения «Живой город» и директора фонда «Голодай» Олега Мухина, они были урезаны на три четверти. «Раньше был весь дом под охраной, а в 2016 году остался только лицевой корпус. Остальные части были выведены по документу, что позволяло их сносить»,— рассказал господин Мухин.
Как уточняли ТАСС в КГИОП, необходимые решения на проведение работ были выданы собственнику (ООО «Северная земельная компания».— «Ъ-СПб») в марте 2022 года, а конструктивные и инженерные решения проекта не оказывают влияния на предмет охраны объекта культурного наследия. Отмечалось, что проектной документацией предусмотрены ремонт и реставрация лицевого флигеля, в том числе парадных помещений, разборка трех дворовых флигелей в связи с их аварийным состоянием с последующим восстановлением без изменения высотных отметок коньков крыш, а также устройство подземной парковки.
Реконструкция особняка Салтыковой началась в августе прошлого года. Дворовые флигеля здания начал сносить собственник. После того как неравнодушные горожане забили тревогу, в ситуацию вмешался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Во время визита в Петербург он поговорил с руководством подрядной организации, и работы были приостановлены, однако постройка к тому моменту уже была частично разрушена. После этого суд запретил совершать любые действия по демонтажу объекта до окончательного рассмотрения уголовного дела о незаконном сносе.
Кроме того, глава ведомства остался неудовлетворен работой следствия на начальном этапе и поручил организовать служебную проверку в отношении следователей ГСУ по Петербургу, в производстве которых находилось уголовное дело, связанное с демонтажем дома Салтыковой. Оно было возбуждено в отношении ООО «Северная земельная компания», которое выступило инвестором проекта по реконструкции здания.
Наряду с этим господин Бастрыкин поручил возбудить еще одно уголовное дело по факту нападения на Олега Мухина 16 августа 2022 года. На скамье подсудимых оказались Николай Марков, Валерий Пацук и Денис Прошкин, сотрудники ООО «Производственно-коммерческая фирма “Мандарин”», демонтировавшего объект. По версии следствия, они избили господина Мухина, после чего затолкнули потерпевшего в помещение холла, где заставили написать расписку об отсутствии претензий.