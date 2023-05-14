Президиум парламента Крыма рассмотрит вопрос об отмене решения о передаче полуострова Украинской ССР

Президиум парламента Крыма намерен обсудить вопрос об отмене решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР, сообщил «РИА Новости» глава парламента Владимир Константинов.

«Мы рассмотрим этот вопрос. Планируем поручить его детальное изучение научному совету по правотворчеству при председателе государственного совета Республики Крым»,— сказал парламентарий.

Указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» президиум Верховного Совета СССР издал 19 февраля 1954 года. «Передача Крымской области в состав Украинской республики отвечает интересам укрепления дружбы народов великого Советского Союза, будет способствовать дальнейшему укреплению братской связи между украинским и русским народами, еще большему расцвету советской Украины, развитию которой наши партия и правительство уделяли всегда большое внимание»,— указывал председатель президиума Верховного Совета РСФСР Михаил Тарасов (стенограмма — «Российская газета»).

18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма в состав России. Глава государства подчеркнул, что решение 1954 года было принято неправомерно и, по сути, было формальностью, поскольку передача осуществлялась в рамках границ одной страны.

В 2014 году официальный акт, который подтвердил бы незаконность передачи полуострова УССР, планировали разработать и принять в Совете федерации. Затем к вопросу вернулись в Госдуме — в 2017 году.

Подробнее об этом — в материале «Ъ FM» «СССР припомнили передачу Крыма».

Григорий Лейба