Михалков выступил за закрытие Ельцин Центра

Режиссер Никита Михалков вновь раскритиковал деятельность Ельцин Центра. На этот раз — из-за мультипликационного фильма об истории. Он выступил за закрытие музея.

Ельцин Центр был открыт в Екатеринбурге в 2015 году в рамках федерального закона №68 от 13 мая 2008 года «О центрах исторического наследия президентов РФ, завершающих свои полномочия». В церемонии открытия центра принимали участие президент Владимир Путин и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. В нем расположены Музей Бориса Ельцина, арт-галерея, библиотека, архив, кинозал, магазины.

Господин Михалков пожаловался, что первое, что видят дети, когда приходят в Ельцин Центр,— «это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял». Он сказал об этом в ходе XI Петербургского международного юридического форума.

Режиссер считает, что закрыть Ельцин Центр должен «Культурный фронт» — движение, учрежденное осенью 2022 года. «Был создан "Культурный фронт", туда вошли деятели культуры и уже во многих регионах страны есть его филиалы. Наверное, появится бюджет этого фонда. Я не понимаю, что это. Создан культурный фонд и пусть они выполнят одну задачу — закрыть Ельцин Центр, если это будет сделано, то я пойму, что его существование необходимо»,— сказал господин Михалков (цитата по «РИА Новости»).

Режиссер при этом не против существования в стране музея первого президента России. Он не хочет, чтобы его заставляли поверить, «что вся история моей страны – это "мерзость и дерьмо" и только святые девяностые сделали меня таким счастливым».

Никита Михалков ранее неоднократно критиковал Ельцин Центр. В частности, это происходило и на прошлом Международном юридическом форуме.

Подробнее о позиции господина Михалкова — в материале «Ъ» «"Какое счастье, что от меня ничего не зависит"».

Леонид Уварчев