По факту обрушения перекрытий в историческом здании в центре Москвы возбудили уголовное дело

По факту обрушения перекрытий в историческом здании «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» в центре Москвы возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ст. 143 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По информации прокуратуры, в результате обрушения перекрытий на третьем этаже и нарушения техники безопасности ответственными лицами погиб 38-летний рабочий. Еще одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее сегодня, 13 мая, ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил об обрущении перекрытий. По данным агентства, площадь обрушения составила 35 кв. м.

Городская усадьба «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» — единственная сохранившаяся боярская усадьба Китай-города. Во дворе расположен каменный главный дом усадьбы XVIII века. В настоящее время комплекс находится на реконструкции.

Олеся Павленко