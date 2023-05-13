Арбитраж просит больше полномочий

В рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) Минюст обсудил с участниками рынка арбитража актуальные проблемы третейских судов. Представители бизнес-сообществ, арбитражных центров и юридической науки заявили о необходимости расширить круг споров, которые могут рассматриваться в постоянно действующих арбитражных учреждениях (ПДАУ). Для борьбы с судами ad hoc поступили предложения ограничить их компетенцию лишь международными спорами, исключив из нее все национальные. Корпоративные юристы отдельно обратили внимание на необходимость популяризации арбитража, поскольку сейчас он не слишком востребован бизнесом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В субботу, 13 мая, на ПМЮФ состоялось открытое заседание Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте РФ. Министр юстиции Константин Чуйченко предложил оценить результаты третейской реформы, с проведения которой прошло уже более семи лет. По его словам, пусть пока третейское разбирательство в России «не в состоянии конкурировать» с государственной системой судов, «динамика его развития заслуживает высокой оценки».

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Вадим Чубаров считает необходимым сделать доступным для рассмотрения в третейских судах споров, связанных с государственным и муниципальным заказом (сейчас они могут рассматривать только споры о контрактах, заключенных на основании 223-ФЗ).

Также он обратил внимание на сохраняющуюся проблему судов ad hoc: некоторые из них фактически являются постоянными судами, несмотря на ограничения в законе. Госсуды отказывают в выдаче исполнительных листов на такие решения, однако, по словам господина Чубарова, не всегда мотивы отказа заключаются именно в нарушении такими арбитрами закона и правил третейского разбирательства. Таким образом, нужно совершенствовать судебный контроль в этой сфере.

Для решения этой проблемы Вадим Чубаров предложил заимствовать китайский опыт — ограничить возможность применения ad hoc только к зонам свободной торговли, то есть только к международному коммерческому арбитражу.

Он попросил Минюст подумать о закреплении в законе права рассмотрения национальных споров только в ПДАУ (получают разрешение министерства на деятельность), а в порядке ad hoc — запретить.

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Варварин отметил, что в России «эффективная система» арбитража и «эффективное законодательство» в этой сфере, но тоже признал наличие определенных проблем. Одна из них — необходимость принятия обеспечительных мер в рамках арбитража для обеспечения эффективного разбирательства и защиты прав участников споров, однако в закон не были включены положения, касающиеся приведения в исполнение обеспечительных мер, принятых в рамках арбитража. Если до третейской реформы это, возможно, было лишним, уточнил господин Варварин, то сейчас «система выстроена», «надо внедрить эти стандарты», существующие во многих странах.

Кроме того, он предложил законодательно закрепить возможность уведомления сторон спора в электронном виде, а не только в бумажной форме. Электронный оборот (обмен документами между арбитражами и госсудами), по его мнению, мог бы помочь также исправить ситуацию с нарушением месячного срока на выдачу исполнительного листа.

Президент Объединения корпоративных юристов Александра Нестеренко подчеркнула необходимость большей популяризации в России арбитража как способа разрешения споров, который сейчас не очень востребован бизнесом.

По ее словам, необходимо вовлечение в этот процесс юристов, студентов юридических факультетов в форме проведения мут-кортов и других мероприятий. Корпоративные юристы, добавила она, готовы помочь с этим и оказать поддержку.

В процессе выступлений большинство членов Совета высказалось за увеличение круга арбитрабельных споров (которые могут рассматриваться третейскими судами) и расширение практики передачи в арбитраж корпоративных споров, споров о защите прав потребителей. Помимо этого, по мнению участников заседания, нужно повысить гарантии независимости и неприкосновенности арбитров.

Подводя итоги заседания, Константин Чуйченко согласился с необходимостью корректировки законодательства. Он уточнил, что министерство предлагает систематизировать все предложения и потом провести еще одну встречу с участниками Совета.

Анна Занина, Екатерина Волкова