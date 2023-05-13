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Коммерсантъ FM
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В Луганске прогремел взрыв в микрорайоне «Юбилейный»

В Луганске в микрорайоне «Юбилейный» прогремел взрыв. Причиной его, по предварительным данным, стал обстрел со стороны Украины. Накануне, 12 мая, Луганск также подвергался обстрелу, в результате которого пострадали шестеро детей.

«Взрыв был примерно в 09:30 мск. 13 мая Сразу после него дома пропал свет. В соседних домах повылетали окна. После удара заработала сирена, поехали скорые, МЧС»,— сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

По информации RT, ВСУ в результате сегодняшнего обстрела ракеты попали в старое здание Луганской академии внутренних дел. С 2015 года там располагались военные, сейчас сама академия базируется в центре города. По предварительным данным, в результате взрыва могут быть пострадавшие.

12 мая в Луганске прогремели два взрыва из-за обстрела города. Как сообщала сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, ракеты упали на территории бывшего машиностроительного завода. В результате инцидента пострадали шестеро детей. Как сообщило представительство ЛНР в СЦКК, в ходе обстрела украинские военные применил две крылатые ракеты Storm Shadow, которые поставила ВСУ Британия.

Александр Кислов

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