Российские власти призвали жителей подконтрольных РФ поселений Харьковской области эвакуироваться

Российская военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендовала жителям подконтрольной РФ территории уехать из региона. Это объясняется участившимися обстрелами. Глава администрации Виталий Ганчев ранее сообщал, что Россия контролирует 29 населенных пунктов Харьковской области ,в которой проживают около 3 тыс. человек.

«Уважаемые граждане, жители освобожденных территорий Харьковской области! В связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ и с целью избежать жертв среди мирного населения военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендует вам на время покинуть территорию нашей области до установления благоприятных для жизни условий»,— говорится в сообщении военно-гражданской администрации в Telegram.

Администрация пообещала оказать помощь и поддержку в «последующем обустройстве», если жители харьковских населенных пунктов решат выехать на территорию России.

В начале мая власти Запорожской области объявили эвакуацию из 18 населенных пунктов вглубь региона из-за угрозы обстрелов. Речь идет примерно о 70 тыс. человек. По данным на 11 мая, было вывезено 12 тыс. человек.

Леонид Уварчев