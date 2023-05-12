Площадь флагманского магазина Love Republic в Петербурге увеличилась вдвое

В пятницу 12 мая состоялось официальное открытие флагманского магазина Love Republic (входит в Melon Fashion Group) в ТРЦ «Галерея» после релокации бренда в помещения, которые ранее занимала марка Victoria's Secret. Площадь помещений арендуемых петербургским брендом женской одежды в «Галерее» увеличилась с 440 кв. м. до 900-1000 кв. м. В планах компании запустить осенью этого года линию спортивной одежды, нижнего белья и полноценную коллекцию обуви.

О планах по расширению позиционирования и ассортимента компании журналистам рассказала директор бренда Love Republic Наталья Пилявская. За 4 месяца 2023 года продажи бренда выросли более чем на 40% по сравнению с январем-апрелем прошлого года. Средний чек за год вырос примерно на 20%.

Флагманский магазин в Петербурге сопоставим по занимаемой площади с открывшимся на прошлой неделе флагманом бренда в московском ТЦ «Авиапарк», в котором компания арендовала более 1000 кв.м. «Если раньше средняя площадь наших магазинов в городах-миллионниках была 380 кв.м. (самым большим в Петербурге был магазин в «Галерее» площадью 440 кв.м.), то сейчас она расширяется до 700-1000 кв.м.», — уточнила госпожа Пилявская. Сейчас в Северной столице работают 16 магазинов бренда. В ближайшее время откроются еще 1-2 точки, более подробная информация о которых пока не раскрывается.

Наконец 2021 года количество магазинов Love Republic во всех городах и странах присутствия бренда (кроме России марка представлена в Белоруссии, Казахстане и Армении) достигало 156 точек продажи, в конце прошлого года — 159, на 30 апреля 2023 года — 162. В планах компании запустить осенью полноценную коллекцию обуви (сейчас в магазине представлен пробный дроп летней обуви), расширенную линейку спортивной одежды и линию нижнего белья.

На прошлой неделе в ТРЦ «Галерея» после релокации открылся флагманский магазин еще одного бренда Melon Fashion Group— Befree, занявшего в молле 2 тыс. кв.м. ушедшего из России H&M.

Александра Тен

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