Самая известная гимнастка

В 2000 году Кабаева уже была чемпионкой Европы, поэтому на Олимпиаде в Сиднее все ставили на нее. Однако на той Олимпиаде Кабаева допустила ошибку и заняла третье место, а золотая медаль досталась другой россиянке — Юлии Барсуковой (на фото в центре)

Фото: Getty Images