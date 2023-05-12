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Самая известная гимнастка

Алине Кабаевой — 40 лет

Алина Кабаева отмечает свое 40-летие. Несмотря на свои карьерные успехи, она предпочитает не разглашать подробности своей жизни, особенно личной. Мы собрали несколько интересных фактов из профессиональной жизни художественной гимнастки.

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Алина Кабаева вошла в Книгу рекордов Гиннесса в 15 лет — став самой молодой чемпионкой Европы среди взрослых

Алина Кабаева вошла в Книгу рекордов Гиннесса в 15 лет — став самой молодой чемпионкой Европы среди взрослых

Фото: Getty Images

Вся семья Кабаевых — спортсмены. Мать — баскетболистка (на фото справа), отец — футболист и младшая сестра — фехтовальщица (которая, впрочем, все же выбрала карьеру юристки)

Вся семья Кабаевых — спортсмены. Мать — баскетболистка (на фото справа), отец — футболист и младшая сестра — фехтовальщица (которая, впрочем, все же выбрала карьеру юристки)

Фото: Игорь Уткин / ИТАР-ТАСС

Художественной гимнастикой Алина Кабаева начала заниматься в Ташкенте в 3,5 года

Художественной гимнастикой Алина Кабаева начала заниматься в Ташкенте в 3,5 года

Фото: Stephane Mantey / Corbis / VCG / Getty Images

За свою карьеру Кабаева стала пятикратной абсолютной чемпионкой Европы по художественной гимнастике

За свою карьеру Кабаева стала пятикратной абсолютной чемпионкой Европы по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Выступление Алины Кабаевой в женском индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Сиднее, 2000 год

Выступление Алины Кабаевой в женском индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Сиднее, 2000 год

Фото: / Reuters / Reuters

В 2000 году Кабаева уже была чемпионкой Европы, поэтому на Олимпиаде в Сиднее все ставили на нее. Однако на той Олимпиаде Кабаева допустила ошибку и заняла третье место, а золотая медаль досталась другой россиянке — Юлии Барсуковой (на фото в центре)

В 2000 году Кабаева уже была чемпионкой Европы, поэтому на Олимпиаде в Сиднее все ставили на нее. Однако на той Олимпиаде Кабаева допустила ошибку и заняла третье место, а золотая медаль досталась другой россиянке — Юлии Барсуковой (на фото в центре)

Фото: Getty Images

Перед Олимпиадой в Афинах Кабаева, бывшая всю жизнь мусульманкой, приняла христианство. Доподлинно неизвестно, что именно повлияло на это решение, но мать гимнастки — православная

Перед Олимпиадой в Афинах Кабаева, бывшая всю жизнь мусульманкой, приняла христианство. Доподлинно неизвестно, что именно повлияло на это решение, но мать гимнастки — православная

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Алина Кабаева выступает на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Афинах, 2004 год

Алина Кабаева выступает на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Афинах, 2004 год

Фото: Vladimir Rys / Bongarts / Getty Images

После неудачи на сиднейской Олимпиаде Алина Кабаева все же получила золотую медаль — на Олимпиаде в Афинах в 2004 году

После неудачи на сиднейской Олимпиаде Алина Кабаева все же получила золотую медаль — на Олимпиаде в Афинах в 2004 году

Фото: Ray Stubblebine WS / DL / Reuters

Алина Кабаева во время встречи президента России Владимира Путина с олимпийской сборной России, посвященной итогам Олимпиады в Афинах в 2004 году. Торжественная встреча проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца

Алина Кабаева во время встречи президента России Владимира Путина с олимпийской сборной России, посвященной итогам Олимпиады в Афинах в 2004 году. Торжественная встреча проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Заслуженный мастер спорта России (1999), награждена орденами Дружбы (2001) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005)

Заслуженный мастер спорта России (1999), награждена орденами Дружбы (2001) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005)

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

«О своих спортивных победах вспоминаю, только когда прихожу к маме и вижу у нее свои фотографии: &quot;Боже, я же олимпийская чемпионка!&quot; Мне спорта хватило. Нужно вовремя уходить. Я нашла себя после спорта»

«О своих спортивных победах вспоминаю, только когда прихожу к маме и вижу у нее свои фотографии: "Боже, я же олимпийская чемпионка!" Мне спорта хватило. Нужно вовремя уходить. Я нашла себя после спорта»

Фото: Getty Images

Алина Кабаева во время выступления на соревнованиях «Гран-при Москва — 2006» в Универсальном спортивном зале «Дружба». Вслед за победой в многоборье, Алина Кабаева выиграла упражнения со скакалкой и лентой

Алина Кабаева во время выступления на соревнованиях «Гран-при Москва — 2006» в Универсальном спортивном зале «Дружба». Вслед за победой в многоборье, Алина Кабаева выиграла упражнения со скакалкой и лентой

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев

В 2007 году Кабаева официально заявила о завершении спортивной карьеры. После этого гимнастка ушла в политику, став депутатом Госдумы от «Единой России»

В 2007 году Кабаева официально заявила о завершении спортивной карьеры. После этого гимнастка ушла в политику, став депутатом Госдумы от «Единой России»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Члены комитета Госдумы по делам молодежи Светлана Хоркина (слева) и Алина Кабаева на пленарном заседании нижней палаты парламента, 2008 год

Члены комитета Госдумы по делам молодежи Светлана Хоркина (слева) и Алина Кабаева на пленарном заседании нижней палаты парламента, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников

В 2008 году основан Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Фонд оказывает помощь нуждающимся малоимущим семьям и детям с ограниченными возможностями, осуществляет программы по защите материнства и детства, поддержке массового спорта и физической культуры

В 2008 году основан Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Фонд оказывает помощь нуждающимся малоимущим семьям и детям с ограниченными возможностями, осуществляет программы по защите материнства и детства, поддержке массового спорта и физической культуры

Фото: Архив журнала "Огонек"

Слева направо: губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, член комитета Государственной думы России по делам молодежи Алина Кабаева и президент Федерации России по художественной гимнастики Ирина Винер на церемонии открытия детско-юношеского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике «Жемчужина», 2009 год

Слева направо: губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, член комитета Государственной думы России по делам молодежи Алина Кабаева и президент Федерации России по художественной гимнастики Ирина Винер на церемонии открытия детско-юношеского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике «Жемчужина», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Алина Кабаева на торжественной церемонии официального открытия Центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой и первого в России спортивно-образовательного кластера «Олимпийская деревня Новогорск», 2017 год

Алина Кабаева на торжественной церемонии официального открытия Центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой и первого в России спортивно-образовательного кластера «Олимпийская деревня Новогорск», 2017 год

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

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Алина Кабаева вошла в Книгу рекордов Гиннесса в 15 лет — став самой молодой чемпионкой Европы среди взрослых

Фото: Getty Images

Вся семья Кабаевых — спортсмены. Мать — баскетболистка (на фото справа), отец — футболист и младшая сестра — фехтовальщица (которая, впрочем, все же выбрала карьеру юристки)

Фото: Игорь Уткин / ИТАР-ТАСС

Художественной гимнастикой Алина Кабаева начала заниматься в Ташкенте в 3,5 года

Фото: Stephane Mantey / Corbis / VCG / Getty Images

За свою карьеру Кабаева стала пятикратной абсолютной чемпионкой Европы по художественной гимнастике

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Выступление Алины Кабаевой в женском индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Сиднее, 2000 год

Фото: / Reuters / Reuters

В 2000 году Кабаева уже была чемпионкой Европы, поэтому на Олимпиаде в Сиднее все ставили на нее. Однако на той Олимпиаде Кабаева допустила ошибку и заняла третье место, а золотая медаль досталась другой россиянке — Юлии Барсуковой (на фото в центре)

Фото: Getty Images

Перед Олимпиадой в Афинах Кабаева, бывшая всю жизнь мусульманкой, приняла христианство. Доподлинно неизвестно, что именно повлияло на это решение, но мать гимнастки — православная

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Алина Кабаева выступает на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Афинах, 2004 год

Фото: Vladimir Rys / Bongarts / Getty Images

После неудачи на сиднейской Олимпиаде Алина Кабаева все же получила золотую медаль — на Олимпиаде в Афинах в 2004 году

Фото: Ray Stubblebine WS / DL / Reuters

Алина Кабаева во время встречи президента России Владимира Путина с олимпийской сборной России, посвященной итогам Олимпиады в Афинах в 2004 году. Торжественная встреча проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Заслуженный мастер спорта России (1999), награждена орденами Дружбы (2001) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005)

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

«О своих спортивных победах вспоминаю, только когда прихожу к маме и вижу у нее свои фотографии: "Боже, я же олимпийская чемпионка!" Мне спорта хватило. Нужно вовремя уходить. Я нашла себя после спорта»

Фото: Getty Images

Алина Кабаева во время выступления на соревнованиях «Гран-при Москва — 2006» в Универсальном спортивном зале «Дружба». Вслед за победой в многоборье, Алина Кабаева выиграла упражнения со скакалкой и лентой

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев

В 2007 году Кабаева официально заявила о завершении спортивной карьеры. После этого гимнастка ушла в политику, став депутатом Госдумы от «Единой России»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Члены комитета Госдумы по делам молодежи Светлана Хоркина (слева) и Алина Кабаева на пленарном заседании нижней палаты парламента, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников

В 2008 году основан Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Фонд оказывает помощь нуждающимся малоимущим семьям и детям с ограниченными возможностями, осуществляет программы по защите материнства и детства, поддержке массового спорта и физической культуры

Фото: Архив журнала "Огонек"

Слева направо: губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, член комитета Государственной думы России по делам молодежи Алина Кабаева и президент Федерации России по художественной гимнастики Ирина Винер на церемонии открытия детско-юношеского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике «Жемчужина», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Алина Кабаева на торжественной церемонии официального открытия Центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой и первого в России спортивно-образовательного кластера «Олимпийская деревня Новогорск», 2017 год

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Илья Петрук

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