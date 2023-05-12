Самая известная гимнастка

Алина Кабаева отмечает свое 40-летие. Несмотря на свои карьерные успехи, она предпочитает не разглашать подробности своей жизни, особенно личной. Мы собрали несколько интересных фактов из профессиональной жизни художественной гимнастки.
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Алина Кабаева отмечает свое 40-летие. Несмотря на свои карьерные успехи, она предпочитает не разглашать подробности своей жизни, особенно личной. Мы собрали несколько интересных фактов из профессиональной жизни художественной гимнастки.
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