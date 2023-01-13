В Новосибирске будут судить бывшего топ-менеджера завода «Искра», обвиняемого в коррупции

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя гендиректора АО «Новосибирский механический завод “Искра”» Олега Миргородского и руководителя компании «Трансолеум М» Константина Еремина. Дело в отношении третьего фигуранта, начальника отдела завода Александра Мельникова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уже находится на рассмотрении суда, сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Дело было возбуждено по материалам ФСБ. Согласно версии СКР, в 2012-2018 годах глава фирмы «Трансолеум М» Константин Еремин якобы на постоянной основе передавал заместителю гендиректора «Искры» Олегу Миргородскому и начальнику отдела предприятия Александру Мельникову вознаграждение за заключение договоров поставки с подконтрольными ему организациями. Общая сумма подношений, подсчитали силовики, составила 8,2 млн руб.

«В 2017-2019 годах Константин Еремин путем предоставления должностным лицам АО «НМЗ “Искра”» фиктивных коммерческих предложений обеспечил заключение между указанным предприятием и подконтрольными ему организациями договоров поставки товаров по завышенным ценам», — рассказали в СКР, отметив, что в результате исполнения соглашений на этих условиях «Искре» был причинен ущерб на сумму 112,7 млн руб.

Олегу Миргородскому и Александру Мельникову предъявили обвинение в получении коммерческого подкупа (ч. 7 ст. 204 УК РФ), Константину Еремину инкриминировали передачу коммерческого подкупа (ч. 3 ст. 204 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159). На имущество фигурантов дела в сумме свыше 114 млн руб. наложен обеспечительный арест.

Как писал «Ъ», в начале 2022 года следователи задержали Олега Миргородского, который в то время занимал пост гендиректора ФКП «Пермский пороховой завод». По решению суда, бывшего топ-менеджера «Искры» поместили в СИЗО, в последующем ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Новосибирский механический завод «Искра» — крупнейший производитель средств взрывания для добывающей промышленности.

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Илья Николаев