Минздрав рассказал о снижении абортов по желанию на 70%

За последние десять лет в России число абортов, проводимых по желанию женщины, сократилось почти на 70%. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

«В целом же те меры, о которых я говорю, позволили за десять лет сократить аборты по желанию женщин, то есть аборты до 12 недель, практически на 70%»,— сказал господин Салагай на Петербургском международном юридическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в 2022 году от абортов отказались около 45 тыс. женщин в результате доабортного консультирования. Олег Салай дополнил, что сейчас охват доабортного консультирования превышает 90%.

На прошлой неделе стало известно, что Минздрав разработал единые речевые модули для акушеров-гинекологов для консультации женщин «в состоянии репродуктивного выбора». Их разработали в рамках проекта единого порядка доабортного психологического консультирования, над которым ведомство работает вместе с Минтруда.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трудности репродуктивного выбора».

Олеся Павленко