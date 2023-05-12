«Агроконсалтинг» взял в управление два донских предприятия «АФГ Националь»

ООО «Агроконсалтинг» взял под управление хозяйства АО «Цимлянское» и ООО «Преманыческое», которые ранее принадлежали ГК «АФГ Националь». Предприятия располагаются в Ростовской области. Информация об этом содержится в системе «СПАРК-Интерфакс».

Обе компании занимаются растениеводством. До апреля текущего года предприятия находились в управлении «АФГ Националь». В 2022 году выручка АО «Цимлянский» составила 855,7 млн руб., а ООО «Преманыческий» — 444,4 млн руб.

ООО «Агроконсалтинг» основано в 2016 году в Ростовской области. Руководят компанией Борис Дышлюк и Владислав Синев. Борис Дышлюк также возглавляет ряд предприятий, принадлежащих Искандару Махмудову через ООО «Косминвест».

Кубанский холдинг «АФГ Националь», занимающийся производством риса и овощей, перешел под управление компания «Инвестком» в ноябре прошлого года. «Инвестком» связана с миллиардером Искандаром Махмудовым.

Ранее сообщалось, что ГК «Агроконсалтинг» и АО «Региональная корпорация развития» (АО «РКР») Ростовской области вложат 2 млрд руб. в создание молочной фермы «Донское молоко».

Анастасия Назарова