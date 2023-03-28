ГК «Агроконсалтинг» и АО «РКР» вложат 2 млрд рублей в строительство донской молочную фермы

В строительство молочной фермы «Донское молоко» ГК «Агроконсалтинг» и АО «Региональная корпорация развития» (АО «РКР») Ростовской области инвестируют 2 млрд руб., сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на первого заместителя губернатора региона Виктора Гончарова.

Разработка и реализация проекта осуществляется АО «РКР», ГК «Агроконсалтинг» выступает как инвестор проекта. Согласно планам корпорации, на площадке будут содержать поголовье из 1,2 тыс. коров. Ферма будет включать два капитальных корпуса и доильно-молочный блок. АО «РКР» планировала вложить проект 500 млн руб. собственных и заемных средств.

«Идут переговоры по покупке нетелей (молодые, не телившиеся коровы), планируются начинать завоз небольшими партиями в 2024 году. Сейчас РКР занимается инфраструктурой, подготовкой площадки, покупается сельскохозяйственная техника. Под проект выделено порядка 1 тыс. га земли»,— цитирует агентство Виктора Гончарова.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агроконсалтинг» зарегистрировано в 2016 году в Ростовской области. Руководителями предприятия являются Борис Дышлюк и Владислав Синев. Борис Дышлюк также выступает как руководитель ряда сельскохозяйственных предприятий, управлемых принадлежащей Искандару Махмудову компанией ООО «Косминвест». Основные виды деятельности предприятий — растениеводство и животноводство.

Анастасия Назарова