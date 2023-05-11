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обновлено 10:30

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 мая

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

10:29. Жителям села Пороз Грайворонского округа Белгородской области приходят оповещения об обстреле.

10:20. Глава Шебекинского округа Владимир Жданов призвал жителей «постараться воздержаться от выхода на свои приусадебные огороды». Вчера в селе Красном мужчина погиб после попадания снаряда в огороды.

10:16. РСЧС предупреждает об обстреле села Архангельского Шебекинского округа Белгородской области.

10:02. О минировании здания администрации Старого Оскола в 09:25 сообщил неизвестный, сотрудников эвакуировали — местное издание Bel.ru.

09:24. Ведется обстрел села Черемошного Белгородского района Белгородской области, местные жители получают соответствующие уведомления РСЧС.

09:10. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении в соцсетях проинформировал жителей региона о старте работы горячей линия по вопросам, связанным с прохождением воинской службы. Обращения белгородцев по телефону 122 ежедневно с 8:00 до 20:00 принимают 30 операторов.

07:06. Рано утром со стороны Украины зафиксировано пять прилетов по электроподстанции поселка Теткина Глушковского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Частично нарушено электроснабжение.

00:23. Беспилотник атаковал административное здание в городе Стародуб в Брянской области в 60 км от границы, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 мая

В Белгородской области еще один беспилотник сбила российская система ПВО над Белгородским районом. Пострадавших…

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