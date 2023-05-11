Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 мая

10:29. Жителям села Пороз Грайворонского округа Белгородской области приходят оповещения об обстреле.
10:20. Глава Шебекинского округа Владимир Жданов призвал жителей «постараться воздержаться от выхода на свои приусадебные огороды». Вчера в селе Красном мужчина погиб после попадания снаряда в огороды.
10:16. РСЧС предупреждает об обстреле села Архангельского Шебекинского округа Белгородской области.
10:02. О минировании здания администрации Старого Оскола в 09:25 сообщил неизвестный, сотрудников эвакуировали — местное издание Bel.ru.
09:24. Ведется обстрел села Черемошного Белгородского района Белгородской области, местные жители получают соответствующие уведомления РСЧС.
09:10. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении в соцсетях проинформировал жителей региона о старте работы горячей линия по вопросам, связанным с прохождением воинской службы. Обращения белгородцев по телефону 122 ежедневно с 8:00 до 20:00 принимают 30 операторов.
07:06. Рано утром со стороны Украины зафиксировано пять прилетов по электроподстанции поселка Теткина Глушковского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Частично нарушено электроснабжение.
00:23. Беспилотник атаковал административное здание в городе Стародуб в Брянской области в 60 км от границы, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 мая
В Белгородской области еще один беспилотник сбила российская система ПВО над Белгородским районом. Пострадавших…