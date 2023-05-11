Главные новости за 11 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился отсутствием праздничной символики в отелях сочинского курорта Красная Поляна. Он также сообщил о жалобах жителей, якобы заявивших, что администрация курорта запретила отмечать День Победы.

В ответ на претензии депутата в администрации Сочи заявили, что к празднованию были подготовлены четыре городских района, включая горнолыжный курорт.

Красноармейский районный суд лишил свободы четырех подростков за преступления против половой неприкосновенности 11-летней девочки.

В Сочи полиция разыскивает догхантеров, отравивших бездомных собак в селе Веселое.

Научно-производственное предприятие «МВС» из Краснодарского края запускает конвейерное производство боевых беспилотников. Их будут использовать для нужд военнослужащих.

45% автомобилистов Краснодарского края категорически против платных парковок в центре города. Только 18% безоговорочно их одобряют.

В Сочи завели уголовное дело в отношении мужчины и женщины, которые истязали 13 своих приемных детей, усыновлять которых начали еще в 1999 году.

В Крыму и на Кубани резко выросли цены на репчатый лук. Замминистра сельского хозяйства Крыма Арсен Арзиев пояснил, что скачок цен связан с сезонным дефицитом продукта.

Сервис Superjob выяснил, что в Краснодаре у 28% работающих жителей нет денег на отпуск.

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