Полицейские ищут в Сочи догхантеров

В Сочи полиция разыскивает догхантеров, отравивших собак. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«В настоящее время назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение»,- сообщили в ведомстве.

Об отравлении собак в УВД по Сочи сообщили местные жители. Информация об этом также распространилась в соцсетях. Сообщалось, что в селе Веселое неизвестные отравили бездомных животных. При этом местные жители любили их и регулярно подкармливали. Один из них отметил, что собаки вели себя спокойно и дружелюбно.

Татьяна Ручкина

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