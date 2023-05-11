Власти Сочи ответили на претензии депутата Госдумы об отсутствии символики Дня Победы в отелях

В ответ на претензии депутата Госдумы Александра Хинштейна к отсутствию праздничной символики Дня Победы в отелях и на улицах курорта Красная поляна, в администрации Сочи заявили, что к празднованию были подготовлены четыре городских района, включая горнолыжный курорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«В честь празднования Дня Победы в общей сложности состоялось более 100 праздничных мероприятий, в том числе, открылась новая Аллея маршалов Советского Союза, возложения цветов состоялись на мемориале памяти погибшим воинам на перевале Аишхо и мемориале погибшим воинам из села Эсто-Садок, а крупные отели и гостиницы готовили и свои праздничные программы»,— говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что в отелях курорта Красная Поляна, якобы, запретили размещать праздничную символику, чтобы сохранить нейтралитет и позволить проживать в номерах гостям с разными позициями. Депутат разместил в Telegram фотоснимки отелей и видеозаписи с улицами курорта, а также отметил, что направил письма губернатору Краснодарского края и генпрокурору РФ с целью разобраться в ситуации.

Анастасия Донскова

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