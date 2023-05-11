В Крыму и на Кубани резко подорожал репчатый лук

В Крыму и на Кубани выросли цены на репчатый лук. Замминистра сельского хозяйства Крыма Арсен Арзиев пояснил, что скачок цен связан с сезонным дефицитом продукта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

В минувшем феврале стоимость овощей в республике увеличилась на 3%, при этом цены на репчатый лук выросли на 10%. Как отметил господин Арзиев, в настоящее время рынок наполняет прошлогодний лук, который был на хранении.

«В ближайшее время в продаже должен появиться лук урожая нового года, и это нивелирует ситуацию»,— говорится в сообщении.

Как сообщают «Краснодарские известия», стоимость репчатого лука на маркетплейсах и в сетевых магазинах Краснодара варьируется от 70 до 119 руб. за килограмм.

Анастасия Донскова

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