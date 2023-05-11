В Сочи на родителей 13 приемных детей завели уголовное дело за истязания

В Сочи завели уголовное дело в отношении мужчины и женщины, которые истязали своих приемных детей. Всего семья с 1999 года усыновила на территории Москвы 13 детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

В 2019 году женщина переехала с приемными детьми в Сочи. Сейчас в семье живут четверо несовершеннолетних детей, еще трое находятся в школах-интернатах.

В прокуратуру Адлерского района Сочи обратились две женщины, которые ранее воспитывались в семье. Они сообщили, что мать и отец жестоко обращаются с детьми, систематически наносят им побои, а также морально и психологически издеваются.

При проверке эти сведения подтвердились. В связи с этим прокурор направил материалы в следственный орган. В результате следователи возбудили уголовное дело по п. п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), сейчас его расследуют. Несовершеннолетних детей из семьи изъяли. Сейчас прокуратура занимается восстановлением прав несовершеннолетних.

Татьяна Ручкина

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