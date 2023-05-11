60% водителей Кубани проголосовали против платных парковок

45% автомобилистов Краснодарского края категорически против платных парковок в центре города, еще 15% скорее не поддерживают эту меру. Об этом сообщает автомобильный сайт «Дром» по результатам опроса.

Еще 18% опрошенных безоговорочно одобряют платные парковки, а 17% — скорее одобряют. 5% респондентов утверждают, что в их городе нет проблемы с парковкой на центральных улицах.

Больше всего по России платные парковки поддерживают жители тех регионов, где они есть и активно расширяются. В Москве их полностью одобряют 33% жителей, в Московской области — 29% и в Санкт-Петербурге — 27%. В этих же регионах и меньше противников такой меры, чем в среднем по России,— 32%, 35% и 33% соответственно.

Татьяна Ручкина

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