В Красноармейском районе четверым подросткам назначили сроки за изнасилование ребенка

Красноармейский районный суд лишил свободы четырех подростков за преступления против половой неприкосновенности 11-летней девочки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

С мая 2021 года по май 2022 года четыре местных жителя в возрасте от 15 до 17 лет совершали преступления сексуального характера в отношении 11-летней знакомой. Их признали виновными по уголовному делу по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Слушания проходили в закрытом режиме. Из четверых подсудимых трое вину признали полностью. Суд назначил им от шести лет и восьми месяцев до семи лет лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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