В Краснодаре 28% жителей не могут позволить себе отпуск

В Краснодаре у 28% работающих жителей нет средств на отпуск. Об этом сообщила пресс-служба рекрутингового портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

По данным специалистов, среднестатистический отпускной бюджет жителей краевого центра составляет до 46 тыс. руб. на человека в неделю. При этом сумма «идеального семидневного отпуска», по данным ресурса, достигает 140 тыс. руб.

«Женские запросы скромнее мужских: и для реального, и для идеального отпуска представителям сильного пола нужно больше, чем женщинам. Чем старше респонденты, тем меньше их отпускной бюджет и тем меньше им нужно для отпуска мечты. При этом отпускные запросы ожидаемо растут вместе с уровнем дохода»,— говорится в сообщении.

В сравнении с показателями прошлого года среднестатистический отпускной бюджет краснодарцев вырос на 9 тыс. руб. Число тех, кто не может позволить себе отпуск, уменьшилось на 5 п.п. за год.

Больше других потратить на отпуск готовы жители Москвы (55 тыс. руб. на человека в неделю). Далее следуют Красноярск (50 тыс. руб.) и Екатеринбург (48 тыс. руб.).

Анастасия Донскова

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