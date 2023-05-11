Александр Хинштейн осудил отсутствие символики Дня Победы в отелях Сочи

Депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился отсутствием праздничной символики в отелях сочинского курорта Красная Поляна. Об этом господин Хинштейн написал в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Александра Хинштейна Фото: Telegram-канал депутата Госдумы Александра Хинштейна

На ситуацию пожаловались постояльцы отелей «Мариотт» и «Риксос». Они заявили, что якобы администрация курорта запретила отмечать День Победы с целью сохранения «политики нейтралитета», чтобы в отелях могли проживать люди с разными позициями.

«Такое чувство, что Красная Поляна — уже не наша земля. Поразительно, но и в мэрии Сочи не увидели в том ничего предосудительного»,— отметил депутат.

В пресс-службе администрации Сочи отметили, что возложение цветов и памятные акции проводятся у военных мемориалов. Александр Хинштейн направил обращения главе Кубани Вениамину Кондратьеву и генпрокурору РФ. Он отметил, что «историческое надо лечить хирургическим способом».

Анастасия Донскова

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