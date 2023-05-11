На Кубани запускают серийное производство беспилотников

Научно-производственное предприятие «МВС» из Краснодарского края запускает конвейерное производство беспилотников. В 2025 году власти Кубани и компания планируют открыть первый в крае ИТ-парк, объединяющий бизнес-инкубатор и дата-центр ИТ-проектов, а также площадку для подготовки молодых специалистов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Первые опытные образцы собирали вручную. Теперь вы переходите на серийное производство. Беспилотные летательные аппараты востребованы на рынке. Мы готовы и дальше вас поддерживать, это важно для экономики всего края»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что разработанные модели беспилотников уже успешно прошли испытания в боевых условиях. Глава Кубани отметил, что беспилотники нужны, в первую очередь, для военнослужащих. Однако их можно использовать также в сельском хозяйстве, для фиксации нарушений правил дорожного движения и в других сферах.

Учредитель научно-производственного предприятия Александр Фомин отметил, что компания готова «обеспечивать техникой нужды силовых ведомств страны в необходимом количестве». Первую партию БПЛА предприятие уже передало подразделениям Минобороны РФ и Росгвардии. До конца мая запланирован выпуск еще 50 аппаратов. На предприятии также обучают операторов БПЛА.

По словам Александра Фомина, сейчас компания создает более 70 различных комплексов, три из которых массово используют в России. С 2020 года в компании выпускают единственные в стране беспилотники с автономной работой для фиксации нарушений ПДД.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Научно-производственное предприятие "МВС"» зарегистрировано в Краснодаре в 2016 году. Основная деятельность компании — разработка компьютерного программного обеспечения. Владельцем является Александр Фомин. В 2022 году выручка компании составила 111,2 млн руб., чистая прибыль — 15,7 млн руб.

Татьяна Ручкина

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