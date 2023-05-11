Прокуратура поступила по советам отцов

Прокуратура возбудила три дела об административных правонарушениях в отношении известного в Новосибирске «Новоколледжа». Ведомство проверило частное учебное заведение после того, как «Совет отцов» Новосибирска пожаловался на общественную позицию его учредителя Сергея Чернышова. Тот отказался добавить в учебную программу «Разговоры о важном», назвав их «неприемлемыми». Претензии прокуратуры учредитель считает надуманными и надеется, что в суде возобладает здравый смысл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учредитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов

Фото: «Новоколледж» Учредитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов

Фото: «Новоколледж»

Прокурор Центрального района Новосибирска Александр Барышников возбудил сразу три административных дела в отношении АНО «ПО "Новоколледж"». Соответствующие постановления (копии есть в распоряжении “Ъ”) и материалы дел направлены мировому судье.

Частный «Новоколледж» учрежден кандидатом исторических наук Сергеем Чернышовым в 2021 году. В 2022 году учебное заведение получило от министерства образования Новосибирской области бессрочную лицензию на образовательную деятельность по программам среднего профобразования. Обучение ведется по ряду специальностей, включая коммерцию, право и судебное администрирование, рекламу, дизайн и др. В колледже обучается 1,2 тыс. студентов и работает около 100 сотрудников.

Дела возбуждены по итогам прокурорской проверки, которая прошла в конце апреля — начале мая этого года. Согласно выводам надзорного ведомства, «Новоколледж» нарушил ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без необходимой лицензии), ч. 1 ст. 19.30 (нарушение правил оказания платных образовательных услуг) и ч. 1 ст. 20.35 (нарушение требований к антитеррористической деятельности объектов). Кроме того, в прокуратуре утверждают, что «Новоколледж» осуществляет образовательную деятельность в помещениях, не указанных в лицензии. Также ведомство пришло к выводу, что «Новоколледж» вообще не имеет права выдавать дипломы государственного образца о среднем профессиональном образовании.

«АНО "ПО «Новоколледж»" обращалась с заявлением о государственной аккредитации образовательной деятельности в июле 2022 год. В приеме заявления колледжу было отказано в связи с отсутствием на тот момент подачи заявления обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию по соответствующим образовательным программам не менее чем за один год обучения по этим программам»,— говорится в одном из постановлений.

Учредитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов настаивает, что претензии правоохранительных органов носят надуманный характер. Паспорт антитеррористической защищенности, об отсутствии которого заявила прокуратура, находится у владельца здания, говорит он. По указанным в постановлении «лишним» адресам образовательная деятельность не ведется, настаивает учредитель колледжа.

По мнению господина Чернышова, претензии прокуратуры на самом деле связаны с общественной позицией руководства «Новоколледжа». Она, в частности, проявляется в отсутствии в программе занятий «Разговоров о важном».

Напомним, Министерство просвещения добавило их в план занятий в 2022 году: ученикам школ и колледжей раз в неделю после уроков рассказывают об известных людях, памятных датах и о ходе СВО. Господин Чернышов заявил “Ъ”, что «проведение этих уроков» для колледжа «неприемлемо», а «по ныне действующему законодательству» они «не является обязательной частью образовательного процесса».

Добавим, 28 апреля — как раз перед прокурорской проверкой — «Совет отцов» Новосибирской области потребовал «закрыть Новоколедж (орфография заявления сохранена.— “Ъ”)». Организация заявила, что в образовательном учреждении «нашим детям промывают мозги и настраивают против своего Отечества».

Дата судебного заседания еще не назначена. Суммарный штраф по трем статьям КоАП может достигать для юрлица почти 1 млн руб. «Общая стоимость штрафов — это примерно один компьютерный класс. Если здравый смысл не возобладает — а я в него верю, конечно же,— то вот этим компьютерным классом нас и накажут. Думаю, студенты и их родители скажут чиновникам большое спасибо за то, что из-за трех высосанных из пальца обвинений они его лишатся»,— говорит Сергей Чернышов.

“Ъ” пока не удалось получить комментарий минобразования Новосибирской области.

Ранее высказывания Сергея Чернышова уже вызывали интерес правоохранительных органов. Как сообщал “Ъ”, в августе 2021 года он был вызван в региональное управление Следственного комитета России из-за жалобы на его пост в соцсети. В нем господин Чернышов раскритиковал инициативу местного отделения РВИО о переименовании площади Свердлова в площадь Александра Невского: первый, по мнению автора поста, был «классическим бандитом» и «террористом», а второй – «коллаборационистом». Позднее Сергей Чернышов сообщил, что следователи не стали возбуждать в связи с публикацией уголовное дело.

Валерий Лавский, Новосибирск