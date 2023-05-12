Обращение к родителям признано осквернением мест захоронения

Приморский районный суд Санкт-Петербурга 11 мая приговорил пенсионерку Ирину Цыбаневу к двум годам лишения свободы условно за записку «оскорбительного» содержания о президенте России Владимире Путине, оставленную возле могилы его родителей на Серафимовском кладбище. В ней женщина попросила родителей президента «забрать сына к себе». Суд признал пенсионерку виновной в осквернении мест захоронения «по мотивам политической ненависти» (п. «б». ч. 2 ст. 244 УК РФ). Обжаловать приговор сторона защиты на данный момент не планирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

6 октября 2022 года Ирина Цыбанева оставила на могиле родителей президента России Владимира Путина на Серафимовском кладбище записку с пожеланием смерти главе государства. Записку нашел охранник вечером, а в полицию о ней сообщили на следующий день. Правоохранительные органы расценили поступок пенсионерки как «циничные безнравственные действия, противоречащие принятым в обществе нормам». Ирину Цыбаневу отследили по камерам видеонаблюдения и 10 октября задержали. В ноябре суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий.

Вчера, 11 мая, Приморский райсуд признал женщину виновной в надругательстве над местами захоронения «по мотивам политической ненависти» (п. «б». ч. 2 ст. 244 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Ирину Цыбаневу приговорили к двум годам условно с испытательным сроком на два года. В течение этого срока она не может менять постоянное место жительства и выезжать за пределы города без уведомления правоохранительных органов.

Ирина Цыбанева на прошедших заседаниях повторяла, что совершила поступок на эмоциях, после просмотра новостей о спецоперации, мобилизации и ядерных угрозах. Женщина вину не признала, однако фактические факт своего поступка не отрицала.

«Я не интересуюсь политикой, на митингах никогда не была и не собиралась ходить. После просмотра новостей меня накрыл страх. Мне было очень плохо. Я вообще не помню, как я это написала. Я не размещала провокационные плакаты, не портила памятник, к месту захоронения не прикасалась. Осознаю, что совершила неоправданный поступок. Прошу прощения, если мои действия могли кого-то ранить. Это было спонтанное действие, а не спланированная акция»,— сказала в своем последнем слове Ирина Цыбанева.

Во время прений, за день до приговора, прокурор просил три года лишения свободы условно, учитывая смягчающие обстоятельства — раскаяние и хронические заболевания пенсионерки. При этом, по словам гособвинителя, женщина осознавала «противоправный характер своих действий» и «имела умысел по осквернению указанных захоронений». Кроме того, по мнению гособвинения, Ирина Цыбанева своим действием выражала протест против введенных президентом РФ основных направлений внешней и внутренней политики.

Адвокат Вероника Карагодина попросила оправдать ее доверительницу. Она заявляла, что ее подзащитная фактически не осквернила захоронение, а записка носила тайный характер и не должна была стать публичной. По словам Ирины Цыбаневой, она свернула записку трубочкой и спрятала возле ограды памятника среди травы, чтобы ее никто не нашел и увидел. Госпожа Карагодина отметила, что после к захоронению подходили другие люди, которые сложенный листок не заметили.

Оспаривать решение на сегодняшний момент, по словам стороны защиты, они не планируют. Адвокат назвала приговор «достаточно гуманным». «Для того чтобы вменить соответствующую статью, должен быть результат воздействия на захоронение. В данном случае никаких действий по осквернению моя подзащитная не совершала. Суд признал ее виновной — это решение суда»,— прокомментировала Вероника Карагодина после заседания.

«Обращение» к родителям Владимира Путина на их могиле оставили не впервые. До этого неизвестный оставил возле памятника листок из школьного дневника с просьбой «принять меры».

Надежда Ярмула