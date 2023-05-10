Обвинение запросило три года для пенсионерки, оставившей записку на могиле родителей Владимира Путина

В Приморском районном суде Санкт-Петербурга прошли прения по делу пенсионерки Ирины Цыбаневой, которую обвиняют в надругательстве над местами захоронения по мотивам политической ненависти. Как передает корреспондент «Ъ-СПб» из зала суда, прокуратура запросила для нее три года условно.

По данным следствия, Ирина Цыбанева оставила на могиле родителей президента России Владимира Путина на Серафимовском кладбище записку с оскорблением в адрес главы государства. На предыдущих заседаниях Ирина Цыбанева отмечала, что сделала это на эмоциях, узнав новости из зоны СВО. По п. «б». ч. 2 ст. 244 УК РФ ей может грозить до пяти лет колонии.

Прокурор на заседании заявил, что Ирина Цыбанева оставила записку «выражая протест против веденной президентом РФ внутренней и внешней политики, в том числе использования вооруженных сил России». Три года он запросил, учтя смягчающие обстоятельства — хронические заболевания и раскаяние подозреваемой.

В свою очередь сторона защиты отметила, что записка носила тайный характер и фактически не оскорбляет надгробие родителей президента. Адвокат попросила суд оправдать ее подзащитную и прекратить уголовное преследование.

«Я не интересуюсь политикой, на митингах никогда не была и не собиралась ходить. После просмотра новостей меня накрыл страх. Мне было очень плохо. Я вообще не помню, как я это написала. Осознаю, что совершила неоправданный поступок. Прощу прощения, если мои действия могли кого-то ранить. Это была спонтанное действие, а не спланированная акция»,— заявила Ирина Цыбанева в последнем слове. Приморский райсуд огласит приговор в четверг, 11 мая.

Надежда Ярмула, Александр Просяник

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте