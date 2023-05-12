Торги по участкам «Леноблспецстроя» объявлены повторно

13 июня Российский аукционный дом (РАД) проведет повторные торги по продаже трех земельных участков площадью 14,5 га в Выборгском районе Ленобласти и двух массивов площадью 8,1 га в Приозерском районе. Аукцион проводится по поручению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в рамках процедуры банкротства ООО «Леноблспецстрой» Дмитрия Астафьева. Начальную цену торгов в 100,8 млн рублей и сами участки эксперты называют не самыми привлекательными, но не исключают интерес к объектам для застройки под частные садоводства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Выборгском районе Ленинградской области земельный массив из трех участков расположен на берегу Александровского озера рядом с населенными пунктами Мысовое и Александровка, в 10 км от железнодорожной станции Куолемаярви и в 26 км от Приморского шоссе. Начальная цена участков — 87,7 млн рублей. Другие два участка расположены в поселке Коверино Приозерского района Ленобласти, в 13 км от автомагистрали «Приозерск», возле озера Подгрядовое и заповедника «Коверино Лес». Начальная цена лота — 13,23 млн рублей.

Торги проводятся по поручению «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) в рамках процедуры банкротства застройщика ООО «Леноблспецстрой» Дмитрия Астафьева. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал компанию несостоятельной (банкротом) и открыл в отношении нее конкурсное производство решением от 26.01.2022. Господину Астафьеву принадлежало также ООО «Леноблстрой», обе компании строили две очереди ЖК «Ленинградская перспектива» в Мурино. В 2018 году начались иски о банкротстве компаний господина Астафьева (см. «Ъ-СПб» от 04.12.2018).

Из 2495 квартир в ЖК «Ленинградские перспективы» было продано 1,1 тыс. на общую сумму 2,5 млрд рублей. Планировалось, что стройка, начавшаяся в 2013 году, завершится в 2017-м. В ноябре 2017 года остановились работы в первой очереди ЖК, а в марте 2018 года — во второй. Сегодня по соглашению с правительством Ленобласти проблемный объект достраивает ИСГ «Мавис».

В пресс-службе АСВ уточнили, что общий размер требований кредиторов ООО «Леноблспецстрой» — 96,7 млн рублей, из которых размер требования залогового кредитора компании ПАО «Банк ВВБ» — 53,6 млн рублей. Банк ВВБ признан банкротом, АСВ признано его конкурсным управляющим. Повторные торги по продаже участков «Леноблспецстроя» назначены в интересах кредиторов банка.

На предстоящем аукционе 13 июня, по мнению Антона Орлова, директора отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers, интересным может быть массив в Выборгском районе, так как часть участка выходит на береговую линию озера Александровское. «Стоимость лота близка к рыночной и не будет сильно превышена в ходе торгов, поскольку девелоперу предстоит немало затрат, связанных с обустройством дорожной сети и инженерной инфраструктуры будущего поселка,— дает оценку господин Орлов.— Участки будут более привлекательными, если обременения будут сняты в рамках структурирования сделки».

Эксперт Nikoliers считает, что земля в Коверино — менее привлекательной и доступной локации — имеет инвестиционно привлекательную цену. Не разделяет оптимизма в отношении участков Сергей Дуванов, руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге, полагающий, что начальная цена торгов завышена относительно качества предложения. «К тому же вместо продажи самых интересных участков земля продается массивом, и, несмотря на внушительный объем лотов, участки имеют мало полезной площади, которую можно застраивать»,— добавляет эксперт.

Данные участки могут быть интересны небольшим девелоперам для создания дачного некоммерческого партнерства или садового некоммерческого товарищества и последующей продажи в розницу, заключает господин Дуванов. В настоящее время срок реализации таких проектов составляет четыре-пять лет.

Александра Тен