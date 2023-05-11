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Коммерсантъ FM
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Бастрыкин назвал мошенничеством смену пола «на бумаге»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что мужчины, которые меняют пол «на бумаге» для того, чтобы избежать армии, занимаются мошенничеством и нарушают обороноспособность страны. Об этом он сказал в выступлении на Петербургском международном юридическом форуме.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«То, что Европа им (сменившим пол.— “Ъ”) дает льготы, то это проблемы Европы. Смена пола на бумаге — это обман, мошенничество. Если это мошенничество, этот обман нарушает интересы государства, нашу обороноспособность»,— сказал глава СКР (цитата по ТАСС). Господин Бастрыкин уточнил, что также имеет в виду тех, кто уехал из страны после начала мобилизации.

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в начале мая сказала «Ъ», что в ближайшее время в Госдуму будут внесены поправки, запрещающие официальную смену пола без проведения хирургической операции. Ранее с такой инициативой выступил Минюст. Источник «Ъ» в Думе поясняет, что внимание законодателей привлекли участившиеся случаи, когда молодые люди используют справки о смене пола, чтобы избежать призыва на военную службу.

Подробнее о планах запретить смену пола без операции — в материале «Ъ» «В гендерном переходе заподозрили уклонение».

Эрдни Кагалтынов

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